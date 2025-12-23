Todos los conciertos de Leire Martínez en 2026: una gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos

Si 2025 ha sido un gran año para Leire Martínez, 2026 será su culminación como artista en solitario.

La cantante lanzará en febrero su primer disco, Historias de aquella niña, pero desde enero estará en plena gira por España. Y es que la artista pasará por ciudades como Tenerife, Madrid, Bilbao, Barcelona... Y todo ello antes de saltar al otro lado del charco.

La primera gira en solitario de Leire Martínez será por salas, y no en nuestro país, pues la intérprete de Mi nombre llevará las canciones de su nuevo disco al directo también en países de Latinoamérica: la cantante actuará en Argentina, México, Guatemala y Colombia.

Su siguiente parada será en Estados Unidos, país en el que dará conciertos en algunas ciudades antes de volver a España y afrontar los grandes festivales del verano. Todo ello con "más fechas y países por anunciar".

Todos los conciertos de Leire Martínez en 2026