Todos los conciertos de Leire Martínez en 2026: una gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos
Leire Martínez arranca este 2026 con su primera gira en solitario. Primero lo hará a través de salas por toda España, para luego viajar al otro lado del charco y encontrarse con sus fans internacionales desde el escenario. Te contamos todos los conciertos del tour de la artista.
Leire Martínez canta 'Mi nombre' con India Martínez en el Festival Starlite
Si 2025 ha sido un gran año para Leire Martínez, 2026 será su culminación como artista en solitario.
La cantante lanzará en febrero su primer disco, Historias de aquella niña, pero desde enero estará en plena gira por España. Y es que la artista pasará por ciudades como Tenerife, Madrid, Bilbao, Barcelona... Y todo ello antes de saltar al otro lado del charco.
La primera gira en solitario de Leire Martínez será por salas, y no en nuestro país, pues la intérprete de Mi nombre llevará las canciones de su nuevo disco al directo también en países de Latinoamérica: la cantante actuará en Argentina, México, Guatemala y Colombia.
Su siguiente parada será en Estados Unidos, país en el que dará conciertos en algunas ciudades antes de volver a España y afrontar los grandes festivales del verano. Todo ello con "más fechas y países por anunciar".
Todos los conciertos de Leire Martínez en 2026
- 03 enero - Tenerife, La Laguna
- 22 febrero - Madrid, La Riviera, sold out
- 01 marzo - Bilbao, Santana 27, últimas entradas
- 14 marzo - Baqueira, Beret Polar Sound
- 15 marzo - Barcelona, Razzmatazz, últimas entradas
- 03 abril - Javea, Mar de Javea
- 18 abril - Sevilla, Insólito, sala Pandora
- 04 mayo - Argentina, Neuquén
- 07 mayo - Argentina, Buenos Aires
- 08 mayo - Argentina, Rosario
- 09 mayo - Argentina, Córdoba
- 14 mayo - Colombia, Medellín
- 15 mayo - Colombia, Bogotá
- 17 mayo - Guatemala, Ciudad de Guatemala
- 22 mayo - Eeuu, New York
- 23 mayo - Eeuu, Miami
- 24 mayo - Eeuu, Houston
- 27 mayo - Eeuu, Los Angeles
- 30 mayo - México, Cdmx
- 5/6 junio - Valencia, Festival de Les Arts
- 17 julio - Albacete, Leturalma
- 25/26 julio - Torrevieja, Bigsound
- 29–30/7–2 agosto - Burriana, Arenal Sound
- 18–19 septiembre - Lugo, Caudal Fest