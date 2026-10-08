Todos los detalles sobre el último concierto de Shakira en Madrid: entradas, artistas invitados y homenajes

Shakira no tenía suficiente con celebrar doce conciertos en Madrid, así que añadió una última fecha a su residencia para el lunes 12 de octubre. Desde el Macondo Park, la colombiana cerrará definitivamente su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour rodeada de amigos y con una jornada que rendirá homenaje a Federico García Lorca.

¿Qué artistas invitados cantarán con Shakira?

Para esta fecha tan especial, Shakira ha querido rodearse de artistas de primer nivel. De momento, la colombiana ha anunciado cuatro invitados: Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap. Sin embargo, la voluntad de la organización es "sorprender poco a poco", por lo que está abierta la puerta a nuevas incorporaciones al cartel.

La presencia de sus compatriotas, con quienes ha colaborado en canciones como Chantaje, Algo tú o Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, sumada a la del madrileño Dani Martín, representa esa voluntad declarada nada más aterrizar en Madrid de "unir las dos orillas del Atlántico" con su festival Es Latina, muy representativa, además, durante la celebración del Día de la Hispanidad el mismo lunes 12 de octubre.

"Es la oportunidad de que el mundo pueda mirar a Madrid para inspirarse y vivir nuestra latinidad", indica Pino Sagliocco, el presidente de Live Nation encargado de llevar a cabo la presentación de este show que, además, implica que la artista desarrolle sus espectáculos durante cuatro días seguidos "ante la demanda popular" y "haciendo el sacrificio".

¿Cómo serán los homenajes a Lorca y al flamenco?

Coincidiendo con el 90.º aniversario del fusilamiento del poeta Federico García Lorca por parte del bando nacional durante la guerra civil española, Es Latina rendirá un sonoro homenaje al granadino. "Es una persona que ha inspirado al mundo, el que más nos ha hecho sentir la pertenencia a la comunidad flamenca", explica Sagliocco sobre el autor de Yerma.

Un tributo que se desarrollará en La Plaza de Macondo Park, donde los paisanos del poeta Kiki Morente y la banda Lagartija Nick interpretarán su concierto de homenaje al 30.º aniversario del álbum Omega, en el que Enrique Morente, padre de Kiki, y la banda fusionaron flamenco y rock con una maestría que aún hoy es recordada.

Además, este rincón flamenco lo completarán el cantaor Israel Fernández, la bailaora Belén López, Antonio Carbonell y Oco Band. Otros espacios de Es Latina, como La Biblioteca o Macondito también contarán con actividades especiales durante la jornada del 12 de octubre.

¿Aún se pueden comprar entradas?

Sí, todavía se pueden comprar entradas para el concierto de Shakira el 12 de octubre en Madrid. La venta general empezó el pasado 7 de octubre y aún hay localidades disponibles a la venta en Live Nation.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Este es el desglose completo de precios:

Entradas generales

Front Stage - 181,50 €

Pista General - 119,00 €

PL1 Grada - 158,50 €

PL2 Grada - 136,00 €

PL2 PMR - 136,00 €

PL3 Grada - 96,50 €

PL4 Grada - 73,50 €

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) - 17,00 €

Entradas VIP

Platinum Grada desde 119 € hasta 476 €

VIP 1 - 464,50 €

VIP 2 - 328,50 €

VIP 3 - 498,50 €

VIP 4 - 345,50 €

VIP 5 - 555,00 €

VIP 6 - 725,00 €

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción/compra no incluido.