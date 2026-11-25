El dúo Marlena es uno de esos nombres que no pueden faltar en los festivales. Cada año, Ana Legazpi y Carol Moyano nos hacen vibrar sobre la tarima con sus hits desenfadados y divertidos, perfectos para estos recintos.

En 2027, el dúo prepara su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, un salto exponencial en su carrera. Pero no piensan dejar los festivales, sino todo lo contrario: empaparse del buen rollo de estas citas musicales por todo el país.

Polar Sound

Junto a Viva Suecia y Puño Dragón, Marlena fue la primera banda confirmada para el Polar Sound 2027, que se celebra el 12 y 13 de marzo en Baqueira-Beret. ¡Ya están en Modo Polar!

Mar de Jávea

"¡MARLENA VUELVE A MAR DE JÁVEA! Ganas de volver a disfrutar de ellas en Mar de Jávea con esos temazos que cantamos a pleno pulmón y las ganas de volver a vivir la MEJOR Semana Santa de nuestras vidas a orillas del Mar Mediterráneo", reza el anuncio de la cita musical, que se celebra el 26 y 27 de marzo.

Toledo Beat

Marlena está confirmada en Toledo Beat, con artistas como Sidecars, Siloé y Lori Meyers. "¡Me sabe mal, si te lo pierdes... pero esta primavera vamos a cantar con Marlena A PLENO PULMÓN!", presentó la cita musical que se celebra el 7 y 8 de mayo.

Ouren Sound Fest

El 21 y 22 de mayo Marlena tiene una cita en el norte con el Ouren Sound Fest, compartiendo cartel con artistas como Veintiuno, Vetusta Morla, Xoel López y más.

Festival de los sentidos

"Con nuevo disco a la vista, Marlena llega a los Sentidos con su directo arrollador, cargado de himnos (Baila Morena, Te vas a inventar, Me sabe mal... )", presentó el festival de La Roda que tiene lugar del 11 al 13 de junio.