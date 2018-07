Tom Hanks protagoniza el vídeo de 'I really like you' de Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen vuelve tres años después de su éxito mundial Call me maybe . I really like you es la canción escogida para su comeback y la presenta con un divertido vídeo protagonizado por Tom Hanks en el que Justin Bieber también hace un pequeño cameo.

Tom Hanks, Carly Rae Jepsen y Justin Bieber en 'I really like you' / europafm.com

Carly Rae Jepsen saltó a la fama mundialmente el verano de 2012 con su hit Call me maybe. La cantante intentó repetir la fórmula con el resto de singles de su álbum Kiss, como This kiss, pero no consiguió el mismo éxito.

Casi tres años después vuelve a intentarlo con I really like you, un tema pegadizo que presenta con un videoclip protagonizado por Tom Hanks. En el clip podemos ver al actor cantando la canción desde que se levanta y durante todo el viaje en el que no para de cruzarse a fans que le piden fotos y autógrafos para finalmente encontrarse con Carly donde realizan una divertida coreografía donde también aparece Justin Bieber.

¿Qué te parece esta nueva canción?