Usher da los primeros detalles de su actuación en la Super Bowl y no descarta tener invitados

El listón está muy alto después de la actuación de Rihanna el año pasado en la Super Bowl y Usher -confirmado recientemente para 2024- deberá intentar no quedarse a su sombra.

El cantante fue anunciado hace pocos días como sucesor de la intérprete de Work en un video junto a Kim Kardashian. "Por fin tengo la respuesta los rumores, no es sobre mi, es sobre ti, vas a actuar en la Super Bowl", le decía la celebrity, añadiendo que le había visto sobre el escenario en alguna ocasión pero esta vez debía ser "distinto".

El show es sorpresa, así que ni el setlist ni la puesta en escena se darán a conocer hasta el mismo 11 de febrero de 2024. No obstante, el estadounidense sí ha concedido una entrevista en Apple Music y ha adelantado pequeños detalles.

Ante la pregunta de si tenía pensado llevar a algún invitado, Usher respondía que durante los años ha colaborado con "un montón de artistas increíbles": "Me gustaría escuchar a quién crees que sería un gran invitado, un gran invitado para complementar esto… Bueno…habrá muchos más domingos para hablar de esto hasta que llegue el Gran Domingo de todos…ahora sólo estoy súper feliz de que se haya dado a conocer la noticia".

No da nombres pero no se cierra a que otro cantante se suba al escenario con él en el estadio de Las Vegas y está abierto a sugerencias de sus fans.

Así le dijo Jay-Z que era el artista escogido

El intérprete de U got it bad ha aclarado también cómo fue la llamada telefónica con Jay-Zen la que le comunicó que lo habían escogido a él. A pesar de que hablaban a menudo, recibió "esa llamada" y el rapero le dijo 'Es la hora. La hora mágica. Es hora de que tengas ese momento'.

Estaba muy emocionado y su respuesta fue: "¿De qué estás hablando?", a lo que el marido de Beyoncé le preguntó si estaba listo para la Super Bowl.

"Es como si estuviera destinado a suceder. Creo que varias cosas me han llevado a este momento, como tener una residencia musical en Las Vegas durante los dos últimos años. El legado que es la música, la celebración del entretenimiento en ese lugar, que es la Ciudad de las Luces... Siempre ha sido un sitio donde los artistas encuentran amor, pasión y conexión con sus fans. Así que, es muy especial que la Super Bowl haya llegado a Las Vegas, encima mientras estábamos allí", ha destacado.

No ha revelado cuánto tiempo ha pasado desde entonces pero hasta ahora lo sabían muy pocas personas y sus hijos no eran unos de ellos. "Obviamente esto es un legado. Pero más que nada, es el hecho de que este es el escenario más grande en el que he tocado... Esos 13 minutos lo son todo. Ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo", argumenta.

"Empieza la obsesión. Pero también es la emoción en este momento, para realmente ser capaz de saborearlo ahora. Recuerdas la primera vez que escuchaste tu disco en la radio. Recuerdas la primera vez que escuchaste tu voz, en un formato o en la radio, ¿verdad? , pues esto es algo así para mí, es uno de esos momentos...Estoy muy, muy feliz...", ha insistido.

Arrancamos motores que en breves llegará su gran momento.