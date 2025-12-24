El intenso 2025 de Dani Fernández: todos sus logros gracias a la música

Dani Fernández puede decir con seguridad que 2025 ha sido uno de sus años más intensos y exitosos a nivel profesional. El artista, que lleva más de una década en la música, ha llegado a lo más alto este año, con grandes proyectos musicales y no tan musicales que lo han posicionado como uno de los cantantes más presentes en el panorama actual.

Con un 2026 también cargado de hitos, recopilamos los mayores éxitos de Dani Fernández de los últimos 12 meses:

Primer artista de Local de Ensayo Europa FM

Dani Fernández comenzó 2025 con una cita muy especial: ser el primer artista en pisar el Local de Ensayo Europa FM. El artista tuvo un encuentro de lo más íntimo con sus fans, tocando en acústico algunos de sus temas más destacados mientras desvelaba anécdotas de su trayectoria y secretos de cualquiera de sus giras. Fue el pistoletazo de salida a todo lo que le venía sobre el escenario y tras él.

Gran éxito con la gira Esto es la jauría

Tras lanzar La Jauría, uno de los proyectos más importantes de Dani Fernández hasta el momento, el artista se sumergió en una gran gira. Y es que Esto es la jauría fue todo un éxito, colgando en todos sus conciertos el cartel de sold out, en un tour que fue de noviembre de 2024 hasta abril de 2025.

Recorrido de festivales en verano

Tras una gira por pabellones y recintos destacados por toda España, Dani Fernández quiso volver a subirse al escenario en festivales durante el verano. Así, volvió a conquistar al público con su directo en citas musicales con SonRías Baixas, Ezcarayfest, Mediterránea...

La Jauría, disco de Oro

En marzo Dani Fernández celebró un gran hito para su último proyecto: La Jauría se convirtió en Disco de Oro. "GRACIAS a todo mi equipo por remar en la misma dirección. Y sobre todo GRACIAS a todos los que compráis nuestros discos, escucháis nuestras canciones y venís a nuestros conciertos. Vosotros dais sentido a esto", celebró el artista.

El estreno de su primer documental

No todo iban a ser los escenarios, aunque parezca el hábitat natural de Dani Fernández: el artista dio el salto a la gran pantalla con un documental sobre su trayectoria, Todo cambia. En él el de Alcázar de San Juan intenta responder muchas preguntas: ¿quién no se ha olvidado de sus valores alguna vez por dejarse llevar? ¿Quién no ha tenido que sacrificar su vida personal en favor de la profesional? ¿Quién no aprende de los errores del pasado para seguir construyendo el presente?

Todas ello recorre la hora y cuarto del documental, formado por imágenes de archivo, escenas grabadas del presente del artista, declaraciones a cámara del propio cantante reaccionando a momentos de su pasado...

Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan

Por si fuera poco, Dani Fernández tuvo el honor de ser nombrado Hijo predilecto en su tierra natal. El artista se mostró de lo más orgulloso y agradecido por esta valiosa mención, la cual celebró con dos conciertos en Alcázar de San Juan que fueron un absoluto éxito.

En su discurso al recoger el reconocimiento, el cantante se centró en su familia: "Hace unos 20 meses me cambió la vida, y si yo siempre he sido un desastre, hay una persona que ha hecho que mi éxito personal sea mucho más que el profesional". "Te lo dije el día que nos casamos, eres la mejor persona que he conocido en mi vida, creo que no he querido nunca a nadie tanto como te he querido a ti. Has sabido canalizar muchas cosas de mi vida para hacerme mejor músico y mejor persona", le dedicó, visiblemente emocionado.

El anuncio de La Insurrección Tour

Unos meses de descanso de los escenarios fueron suficiente para que Dani Fernández anunciara su próximo proyecto, La Insurrección Tour. Y lo hizo con un destacado tráiler en modo película distópica en el que el artista pone sobre la mesa algunos problemas actuales, que quiere enfrentar desde el escenario.

Esta nueva gira marcará una nueva etapa en su carrera y lo llevará a los recintos más emblemáticos del país. Y es que el tour nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino una decisión firme. "Algo cambia. Asoma un resquicio de luz y esperanza. No es un estallido de odio, sino un despertar de conciencia: salir de la caja, aceptar la imperfección, negarse a vivir bajo la dictadura de la crítica fácil", asegura el propio artista.