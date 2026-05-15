Vuelve el Clotilde Fest con la mejor música de la mano de Europa FM

Del 18 de junio al 9 de julio, Palau Robert acogerá la octava edición del Clotilde Fest , con una edición repleta de grupos de referencia, ritmos frescos y talento emergente de todo el país y con una velada destinada a la mejor música con Europa FM .

Este 2026 acoge la octava edición del Clotilde Fest, una celebración que ya se ha incorporado definitivamente al circuito de festivales de música pop que se celebran en Cataluña.

La cita musical tendrá lugar en el Palau Robert de Barcelona. "Esta ubicación, que facilita el acceso de todo el mundo, la gratuidad y la posibilidad de disfrutar de un buen concierto en un jardín amplio y a la vez acogedor son, sin duda, puntos fuertes del Clotilde Fest", ha expresado Carles Escolà, el secretario de Medios de Comunicación y Difusión.

El Clotilde Fest ha presentado, por tanto, un atractivo cartel que combina grupos y músicos ya consolidados con talentos emergentes que vienen pisando fuerte. La programación con Europa FM queda así:

Jueves, 2 de julio

Banda Neón

DJ Bulma Beat

Siderland

Como en todas las ediciones anteriores, los conciertos serán de entrada gratuita, aunque será necesaria invitación para acceder. Se celebrarán a las 20:00 horas y finalizarán a las 22:30 horas.

Las entradas podrán conseguirse a través del Carnet Jove de la Agencia Catalana de la Juventud o mediante las propias emisoras, que informarán puntualmente sobre cómo obtenerlas. Además, cada concierto ofrecerá a las personas afortunadas que ganen los sorteos periódicos la posibilidad de disfrutar de un encuentro previo con sus grupos favoritos.

La difusión y el sorteo de entradas para los distintos conciertos comenzará próximamente. ¡Atentos al Carnet Jove y a la programación de Europa FM!