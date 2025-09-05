Yarea le canta a la nostalgia posverano en 'Las cosas que pasan por mi cabeza', su nueva canción

Yarea trae nueva música. Tras el lanzamiento de su último álbum y el estreno de su sencillo Casi todo el tiempo, la artista y compositora llega con otra canción bajo el brazo: Las cosas que pasan por mi cabeza.

Se trata de un tema emotivo sobre cómo se manifiesta el paso del tiempo cuando comprendes que los agostos ya no son lo que solían ser. "Es una canción que habla de mí y de las personas de mi vida, las de ahora y las del pasado. Habla de cosas que me hacen feliz y a la vez me entristecen, de cómo pasa el tiempo y siento que nada es igual y a la vez todo está intacto", explica Yarea.

La letra de Las cosas que pasan por mi cabeza compone una carta de agradecimiento de Yarea por todo lo que tiene y por todo lo que ha vivido: "Pienso en mi madre y en todas las cosas buenas / Que tengo y que, sin duda, son gracias a ella / En mi primer año en Madrid / Y en que nunca fui tan feliz / Como el agosto del año que sea".

Para esta canción, Yarea vuelve a apostar por el sonido acústico y por las melodías folk. "Esta canción me hace pensar en lo afortunada que soy y en lo efímero de todo. Qué agridulce saber que los instantes felices se acaban y que no puedes volver a vivirlos", reflexiona la artista.