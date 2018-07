Coca-Cola prepara su primera bebida con alcohol

El único inconveniente de esta novedosa bebida con alcohol es que, al parecer, Coca-Cola solo la distribuirá en Japón. Así lo ha anunciado Jorge Garduño, el presidente de Coca-Cola en el país asiático. Se trata de una bebida enlatada que estará compuesta de agua con gas, aromatizantes, y una bebida destilada llamada 'Shochu'.

En una publicación de la compañía, Garduño explica que la nueva bebida "se trata de una categoría conocida en Japón como Chu-Hi"; y aclara que "es una bebida enlatada que incluye alcohol. Tradicionalmente, está hecha con una bebida destilada llamada shochu y agua con gas, además de algunos aromatizantes".

El shcochu es una bebida típica de Japón con un 25% de graduación alcohólica, lo hace que sea más fuerte que el vino pero más débil que otras bebidas alcohólicas como el whisky.

No obstante, esta no es la primera que la compañía decide innovar con nuevos productos en el mercado japonés; ya lo ha hecho en la categoría de bebidas espumosas con The Tansan, la bebida que presenta la carbonatación más fuerte del país asiático. Algo, según Coca-Cola, ideado para "los amantes de los espumosos adultos conscientes de la salud".

¿Llegarán algún día estos productos a España, o la compañía se limitará a presentar nuevos productos solo en el mercado japonés?