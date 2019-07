Trashtag Challenge: el reto viral para limpiar las playas del mundo

Probablemente alguna vez has ido a la playa y te has encontrado rodeado de basura, tanto en la arena como en el mar. Esto ocurre por dos razones principales: una es porque usamos plásticos contaminantes, que acaban en el mar; y la otra es porque muchas personas no reciclan y piensan que la arena de la playa hará desaparecer su botella de agua o la colilla del cigarrillo, pero no es así.

Para acabar con este problema que nos afecta a todos, se ha puesto en marcha un nuevo reto viral, el Trashtag Challenge, que consiste en limpiar las playas y otros lugares, recogiendo la basura que deja la gente.

Las redes sociales se han llenado de publicaciones con este hashtag.

👉 COMPROMISO EUROPA FM

Desde Europa FM reforzamos cada año nuestro compromiso con el medio ambiente, organizando campañas de concienciación dentro del marco #RespiraEuropaFM. Así, hemos vivido el Otoño Ecológico, con el que os animábamos a dejar de lado el coche para optar por medios de transporte más ecológicos y saludables, regalando bicis plegables; la #PrimaveraSinPlásticos, cuyo objetivo era ser conscientes de nuestros hábitos diarios para adoptar otros más sostenibles para el medio ambiente, libres de plásticos "de un solo uso".

Ahora es el momento de poner el foco en los puntos negros medioambientales, con el objetivo de que su visibilización redunde en su erradicación, por eso lanzamos la campaña #AlertaEcoEuropaFM, para que nuestros oyentes puedan denunciar a través de Twitter e Instagram esas zonas de nuestras ciudades, plazas e incluso montes y playas que habitualmente están llenas de residuos como botellas y plásticos. ¡Únete!

Entre todos, podemos hacer pequeños cambios que suponen una gran mejora en nuestro entorno. #RespiraEuropaFM