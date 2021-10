Estas son las 10 razas de perros menos cariñosas

Aunque la mayoría de perros son conocidos por sus constantes muestras de afecto , la realidad es que hay muchas razas que no son tan amorosos como pueden parecer. Aquí te dejamos una lista de los perros menos cariñosos .

Los perros son unos de los animales más cariñosos que existen. Conocidos como el mejor amigo del hombre, son muchos los que esperan constantes muestras de afecto por parte de su dueño.

Sin embargo, no todos los perros son tan amorosos como parece. De hecho, muchas veces la genética pueda afectar seriamente en el comportamiento de un perro.

Por ejemplo, algunas razas de perro son mucho más ariscas que otras y debemos ser conscientes, pues es posible que no toleren especialmente las demostraciones de afecto. Esto no significa que tu perro deje de quererte y de serte leal, simplemente no aceptan tan bien como otros los abrazos o los besos.

Según el American Kennel Club, estas son las 10 razas de perro menos cariñosas que existen.

1. Sabueso afgano

El sabueso afgano es una de las razas de perros más antiguas del mundo, y también una de las más elegantes.

Sin embargo, al ser un perro que ha sido empleado para la caza, suelen ser muy selectivos a la hora de dejarse querer y depende mucho de la persona. Suelen ser animales distantes, desinteresados en los extraños y no suelen formar muchos vínculos con las personas que les rodean.

Sabueso afgano. // Pixabay

2. Chow Chow

El Chow Chow es uno de los perros más de moda actualmente. Su pelaje lo hace parecer casi como un peluche y puede que tengas constantes ganas de abrazarlo.

No obstante, estos animales son realmente independientes y evitan constantemente las muestras de cariño como los abrazos, las caricias o las palmaditas.

Perro chow chow. // Pixabay

3. Basenji

El Basenji es uno de los perro más únicos que existen: es el único que no ladra, sino que emite un extraño sonido parecido a un canto.

Sin embargo, este exclusivo animal no destaca por su afectuosidad con sus dueños: de hecho, suele ser bastante arisco con las personas que conoce e ignora absolutamente a los extraños.

Perro basenji. // Pixabay

4. Malamute de Alaska

El Malamute de Alaska, habitual de la zona ártica donde se dan las condiciones de la tundra helada, es conocido por ser un perro ideal para tirar de trineos sobre el hielo y la nieve.

Aún así, a pesar de ser un perro muy trabajador, suele rehuir de las muestras de afecto y ser muy independiente, por lo que no es la mejor opción para demostrarle todo tu cariño.

Malamute de Alaska. // Pixabay

5. Perro de San Huberto

El Perro de San Huberto, original de Bélgica, ha sido criado para rastrear animales o humanos utilizando su sentido del olfato.

Su capacidad de trabajo también les convierte en una raza de perro muy distante a sus familias y dueños, por lo que lo más posible es que no hagan nada que no quieran, incluido disfrutar de una caricia.

Perro sabueso. // Pixabay

6. Shar-pei

El Shar-pei es también, por excelencia, otra de las razas más de moda actualmente. Aunque su aspecto arrugado y adorable pueda invitar a darle mucho amor, lo cierto es que no suele demostrar el afecto que siente y suele ser hostil con extraños y con otras razas de perro.

Eso sí, realmente son devotos a sus familias y, si te acaban cogiendo cariño, tratarán de protegerte a toda costa.

Sharpei // Pixabay

7. Shiba Inu

El Shiba Inu, una raza originaria de Japón, ocasionalmente puede ser cariñoso, pero solo cuando realmente quiere serlo. De hecho, estos perros prefieren pasar el rato solos frente a la compañía de un humano.

Shiba Inu // Pexels

8. Terrier escocés

El terrier escocés es una excepción: este perro puede llegar a ser muy cariñoso mientras aún es un cachorro.

Sin embargo, conforme van envejeciendo, suelen ser perros más independientes y ariscos, y pueden llegar a rehuir absolutamente de su familia humana.

Terrier escocés. // Pixabay

9. Cairn Terrier

Al igual que el escocés, el Cairn Terrier no es muy aficionado a los abrazos. Pueden llegar a crear un vínculo con sus dueños si estos lo desean, pero suelen ser muy distantes a la hora de relacionarse con otros humanos ajenos a su entorno.

Cairn Terrier. // Pixabay

10. Retriever de Chesapeake

El Chesapeake Bay Retriever tiende a cuidarse a sí mismo, por lo que rehuye de las muestras de cariño. Esta raza es perfecta para convertirse en el compañero de caza de alguien, pero suele disfrutar mucho de su propia compañía.