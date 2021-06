¿Te pican a ti todos los mosquitos? Cinco razones por las que eres "el elegido"

Con la subida de temperaturas en la primavera y las lluvias también son abundantes, insectos como moscas, mosquitos u hormigas se multiplican rápidamente.

Si bien las moscas o las hormigas pueden llegar a resultar muy molestos, nada es comparable como las picaduras de mosquitos, cuyo picor podemos estar sufriendo durante días.

Si eres de los que alguna vez ha dicho eso de "¿Por qué me pican los mosquitos a mí y a los demás no?" lamentamos decirte que estás en lo cierto: los mosquitos no pican por igual a todas las personas.

Las hembras de mosquito necesitan ingerir sangre para poder producir huevos. Pero lejos de escoger víctimas al azar tienen muy claras sus preferencias. El portal Science Insider se ha basado en el libro El Mosquito, del científico Timothy Winegard para explicar los motivos por los que estos insectos prefieren picar a determinadas personas.

Prefieren el tipo de sangre O

Varios estudios han determinado que los mosquitos tienen predilección por la sangre del tipo O, picando antes a estas personas que a las que tienen sangre de los tipos A y B.

Personas grandes y embarazadas

Las personas que tienen una masa corporal mayor y las embarazadas exhalan más dióxido de carbono, algo que detectan rápidamente los mosquitos y localizan a sus víctimas perfectas para extraerles la sangre.

El deporte y el sudor

Los mosquitos se sienten muy atraídos por el ácido láctico que se genera en el sudor cuando hacemos ejercicio físico. Esto unido al aumento de temperatura cuando hacemos deporte se convierte en la combinación perfecta para ser un imán para estos temidos insectos.

Beber cerveza

El alcohol eleva la temperatura corporal, algo que ya sabemos que les encanta a los mosquitos. Además, la cerveza en concreto contiene una sustancias que estos insectos pueden oler a grandes distancias y por las que se sienten muy atraídos.

Olor corporal

El olor corporal es la principal razón por la que un mosquito escoge a su víctima, y eso es algo contra lo que no podemos luchar. Como hemos dicho anteriormente, las personas que son más propensas a sudar y a generar ácido láctico son las favoritas para los mosquitos, aunque también se sienten muy atraídos por el olor a pies.

Pero si creías que abusar de jabones, desodorantes o perfumes es una buena estrategia para camuflar tu olor y disuadir a los mosquitos, sentimos darte malas noticias: estos olores también los atraen.

Afortunadamente existen repelentes y otros trucos para ahuyentar a los mosquitos, pero debes saber que el 85% de todo lo que atrae a los mosquitos está en tu genética: ya sea el tipo de sangre, la sustancia química natural, las bacterias o los niveles de CO2, el metabolismo o el olor.

Así que pro mucho que lo intentemos, es imposible librarnos de alguna que otra picadura.