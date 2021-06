Lo que el papel higiénico puede hacer por tus abdominales y para estar en forma

Entrenar en casa es una gran alternativa cuando tenemos poco tiempo para ir al gimnasio, los horarios no coinciden con las clases a las que queremos ir o simplemente preferimos ahorrarnos la cuota porque no vamos lo suficiente.

Con el cierre de gimnasios y centros deportivos durante el confinamiento, muchas personas se acostumbraron a entrenar en casa y se han quedado con esta rutina. Pero si crees que entrenar en casa requiere una gran compra de material deportivo como mancuernas, discos de deslizamiento o bancos de ejercicios, estás muy equivocado.

El blog Blossom, especializado en ideas Do it yourself (hazlo tú mismo) ha publicado una serie de vídeos en los que muestran cómo podemos utilizar objetos que todos tenemos en casa para nuestros entrenamientos.

Abdominales con rollos de papel higiénico

En muchas rutinas para ejercitar el core se recurre al uso de pequeñas mancuernas u objetos para marcar mejor el ejercicio moviéndolos de sitio. Los rollos de papel higiénico son un buen sustitutivo para estos objetos, ya que puedes moverlos de un lado a otro en las russian twist o levantándolos en las sit-up.

Toallas y trapos como deslizadores

Otro objeto muy utilizado para trabajar el equilibrio y potenciar la fuerza isométrica son los discos deslizadores. En casa puedes usar toallas o trapos para hacer la misma función, ya que resbalarán de la misma manera en el suelo.

Además, Blossom también nos propone utilizar un cojín en lugar del balón medicinal para hacer para hacer ejercicios de yoga y pilates.

Sillas y mesas como banco de ejercicio

También podemos aprovechar nuestro mobiliario para hacer ejercicios que en el gimnasio haríamos en un banco. Podemos utilizar una silla para hacer lounge, o pasar la cinta elástica por una mesa baja para hacer elevación de piernas tal como muestran en el siguiente vídeo.