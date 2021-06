Qué es y cómo conseguir un orgasmo de próstata

El orgasmo de próstata o prostático no es algo tan habitual en la sexualidad masculina, pero lo cierto es que es muy sencillo conseguirlo y disfrutar del placer desde otras perspectivas. Te explicamos qué es y como puedes conseguirlo: solo o en pareja.

El orgasmo más común en los hombres es el conocido con la estimulación del pene y posterior eyaculación. Sin embargo, el orgasmo de próstata o prostático lleva a un placer distinto que no solo se focaliza en la zona genital, sino que se amplía hacia el resto del cuerpo.

El conocido también como punto P (lo que se equipararía al punto G femenino) se encuentra en la próstata. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y se localiza entre la base del pene y el recto, en el conducto que conduce al ano. Es muy importante saber localizar la próstata para poder estimularla correctamente y conseguir el orgasmo prostático.

Similar al orgasmo del punto G

Daniel Saynt, fundador de The New Society for Wellness, ha hablado sobre el orgasmo de próstata para Men's Health, asegurando que al principio pueden resultar sutiles e incluso extraños, pero que conseguirlos solo es cuestión de práctica: "Con el tiempo, es algo así como un placer que se irradia a través del cuerpo. Es como si todo tu cuerpo tuviera un orgasmo. Aprender a experimentar esto puede transformar tu relación con tu cuerpo e incluso ayudarte a comprender el placer femenino mucho más profundamente".

Además, muchos expertos comparan los orgasmos de próstata con los orgasmos internos que se consiguen estimulando el punto G de personas con vulva; mientras que los orgasmos estimulando el pene son equiparables a los que se consiguen estimulando el clítoris.

Consejos para principiantes

Si no tienes experiencia con el orgasmo prostático, puedes seguir una serie de consejos para evitar que la experiencia se convierta en algo similar a ir al médico a una revisión de próstata.

Hazlo tú mismo . Lo más importante es que sepas localizar la próstata y cómo estimularla. Te será más fácil que guiar a otra persona si todavía no estás familiarizado con el tema.

. Lo más importante es que sepas localizar la próstata y cómo estimularla. Te será más fácil que guiar a otra persona si todavía no estás familiarizado con el tema. Utiliza mucho lubricante. Imprescindible para relajarte y no hacerte daño.

Imprescindible para relajarte y no hacerte daño. Recurre a la masturbación del pene. En ocasiones el orgasmo de próstata no puede conseguirse por sí solo, por lo que se puede estimular el pene para conseguir excitación. Eso sí, tendrás que controlarlo para no terminar teniendo un orgasmo por eyaculación.

Dos formas de alcanzar el orgasmo de próstata

Ahora que ya has localizado la próstata y sabes cómo estimularla, debes saber que existen dos formas de conseguir el orgasmo prostático: internamente y externamente,

Internamente. Introduciendo los dedos u objetos sexuales para estimular la zona.

Introduciendo los dedos u objetos sexuales para estimular la zona. Externamente. Por el contrario, si no estás familiarizado con el sexo anal, puedes empezar masajeando la zona del perineo, la que se encuentra entre los testículos y el ano. De esa forma estimularás la próstata de forma externa.

Cómo conseguir un orgasmo de próstata

Como hemos dicho anteriormente, lo más sencillo es estimular tanto el pene como la próstata al mismo tiempo, pero prestando especial atención a la próstata.

Cuando notes una acumulación de placer proveniente de una zona más interna y no de la acumulación de placer previa a la eyaculación, suelta el pene y céntrate en la estimulación de la próstata hasta llegar al clímax. Es habitual que salga un poco de fluido transparente del ano y es posible que eyacules aún habiendo tenido un orgasmo prostático.

Por último, y como debe ocurrir después de cualquier práctica sexual, la higiene es primordial para evitar la acumulación de bacterias que puedan causar cualquier tipo de molestia después.