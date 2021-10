Por qué deberías empezar a leer literatura erótica si no lo estás haciendo aún // Pixabay

No siempre es fácil mantenernos activos sexualmente, ya sea porque nuestros quehaceres diarios no nos lo permiten o porque no tenemos suficientes estímulos erotizantes en nuestro entorno. Leer literatura erótica es una buena forma de alimentar el deseo, como explica la periodista y sexóloga [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/lisbethmere/?hl=es|||Lisbeth Meré]], que además coordina un club de lectura online sobre novela erótica –el género que más consumen los lectores–.

Para los que nunca han probado a leer este tipo de literatura, Mere recomienda hacerlo. “Normalmente la gente se sorprende, es una experiencia que no deja indiferente a nadie”.

Consumir literatura erótica tiene múltiples beneficios, como explica la sexóloga del Instituto Sexológico Murciano: “el principal es que es una fuente de estimulación de nuestra creatividad, una forma de mantenernos activos, pensando continuamente en estímulos y experiencias erotizantes que nos permiten mantener nuestro deseo en niveles estables”, apunta.

A diferencia de otros formatos, la lectura ayuda a trabajar más la imaginación. “Estamos muy acostumbrados a excitarnos con estímulos audiovisuales, en los que todo es más explícito. Mientras que con la lectura, podemos dar rienda suelta a nuestra propia interpretación, recrear las escenas en nuestro cerebro cómo queramos, y eso tiene un componente erotizante mucho mayor que consigue que nos excitemos, incluso físicamente, lubricando o teniendo una erección”, explica Mere.

De la misma forma, leer relatos eróticos nos permite descubrir nuevas experiencias sexuales que quizás nunca hayamos probado antes, “explorando aspectos de nosotros mismos, reafirmando lo que ya nos gusta e incorporando otros nuevos deseos a nuestras prácticas sexuales”.

Compartir literatura erótica con nuestra pareja también puede ser beneficioso para la relación. "Es un recurso muy recomendado porque involucras a tu pareja en una actividad íntima y erotizante, se consigue estrechar el vínculo y mejorar las relaciones sexuales", apunta Mere.

Para gustos, los colores

Mere recuerda que la literatura erótica no está restringida a ningún tipo de público, independientemente del género o de la orientación sexual. "Existe una gran variedad de títulos, escritos por hombres y mujeres, que no tienen por qué condicionar la erotización del contenido", apunta. También los hay de narrativa más explícita y de menos, o que varía en extensión: “Los relatos cortos son lecturas para devorar en muy poco tiempo”.

Mete aclara que “puede ser que nos excitemos leyendo un encuentro sexual entre una pareja homosexual, y nosotros seamos heterosxuales, o al revés. Esto es completamente normal porque el cerebro reconoce ese estímulo como erótico y no está distinguiendo entre lo que normalmente practicamos”.

Por este motivo, la sexóloga recomienda “no cerrarse a nada”, aunque siempre hay títulos específicos de literatura erótica heterosexual u homosexual. Aquí os dejamos una selección variada de novelas eróticas escogidas por Lisbeth Mere:

'Sex (Salir del armario)', de Beatriz Gimeno

Este libro, que en palabras de la propia Beatriz Gimeno "ha resultado el más difícil de todos los que he escrito", tiene una finalidad concreta: construir una pornografía con un lenguaje propio de mujeres para recuperar, de este modo, un concepto de placer y de sexualidad que los hombres habían usurpado en su propio beneficio.

'Desconocidas y fascinantes', de Isabel Franc

63 minibiografías de mujeres que en algún momento de sus vidas han tenido relaciones afectivas con otras mujeres y que nos descubren a personas desconocidas, fascinantes, osadas, extravagantes, creadoras, rebeldes y precursoras en muchos casos. Los logros que consiguieron han quedado ocultos por su condición de mujeres y de lesbianas, bisexuales o transexuales. Y en algunos casos por desafiar las estrictas normas del género. Por eso, la oportunidad de descubrirlas en una misma publicación convierte este libro en un ejercicio de visibilización que muchas de estas Desconocidas & Fascinantes no pudieron desarrollar —ni siquiera imaginar— por culpa de las leyes, la religión, la medicina o la presión social.

'Todo Llega', de C. Santana

La vida está llena de momentos: algunos son magníficos, otros no tanto, incluso hay varios sorprendentes. Entre unos y otros, Tito va conociendo los distintos sabores de la vida, desde la excitación de los primeros encuentros sexuales hasta el dolor por las despedidas, donde siempre habrá un denominador común: su amigo Nico.

'Diarios amorosos', de Anaïs Nim

Este libro reúne dos volúmenes, Incesto y Fuego, con los testimonios, dudas y reflexiones de Anaïs Nin en distintos períodos de su vida.

Pocos escritos exploran la vida amorosa de una mujer con tanto detalle y sutileza como estos diarios no censurados de Anaïs Nin. En ellos se abordan abiertamente los aspectos físicos y psicológicos de esta autora que buscó actuar con plena libertad desde sus deseos sexuales y emocionales.

'El Amante', de Marguerite Duras

Una narración autobiográfica en la que la autora expresa, con la intensidad del deseo, esa historia de amor entre una adolescente de 15 años y un rico comerciante chino de 26.

Esa jovencita bellísima, pero pobre, que vive en Indochina, no es otra que la propia escritora quien, hoy, recuerda las relaciones apasionadas, de intensos amor y odio, que desgarraron a su familia y, de pronto, grabaron prematuramente en su rostro los implacables surcos de la madurez.

'Mujer Fetiche', de Mimmi Kass

Carolina avanza con paso decidido en el descubrimiento de un mundo sensual y de erotismo sin límites. La mano de Martín la guía con firmeza, pero no está dispuesto a renunciar a su independencia y libertad. Las carencias emocionales y afectivas desconciertan a Carolina, y la empujan a enfrentar nuevos retos, pero los juegos malabares no parecen ser su fuerte y es imposible no cometer errores.

'Alguien que no soy', de Elísabet Benavent

Alba es periodista de vocación, es soltera y sobrevive en Lavapiés. Alba pierde su empleo, pero Gabi le consigue una entrevista. Alba ahora es secretaria y se siente frustrada. En su primer día de trabajo cruza la mirada con un hombre en el metro. Ese hombre es Hugo. Sexi, provocador y horriblemente deseable. También conocerá a Nicolás, enigmático e inquietantemente atractivo. Y... todo se complica cuando Hugo y Nico le proponen un juego...

'Historia de O', de Pauline Réage

Clásico de la literatura erótica, esta novela narra la iniciación de una joven llamada O en una peculiar forma de esclavitud sexual que pronto se asoció al sadomasoquismo. Incitada por René, su amante, O se somete a diversas pruebas que la internan poco a poco en un mundo en que se imbrican íntimamente dolor y placer, castigo y alivio. Sus estremecedoras vivencias, mientras indagan en los límites del alma humana, sentaron las bases de un nuevo erotismo.

'Memorias de una Geisha', Arthur Golden

En Memorias de una geisha Arthur Golden abre una ventana al hermético y misterioso mundo de las geishas de Kyoto, donde la sensualidad y la belleza se dan la mano con la degradación y el sometimiento. Poco antes de su muerte, Sayuri relata a un amigo su atribulada y fascinante vida: cómo, desde una mísera infancia, llegó a convertirse en una de las geishas más famosas del Japón de entreguerras, un país en el que aún resonaban los ecos feudales y donde las tradiciones ancestrales empezaban a convivir con los modos del mundo moderno.

'Maestro de Alcoba', de Sergio Fosela

Esta es la historia de un joven que se cruza, por azar del destino, con un Maestro de Alcoba, el cual le mostrará los secretos de la energía sexual. En su camino como aprendiz, y a través de la experiencia con distintas mujeres, conocerá el amor, el desamor, el apego, el fracaso, el sexo, la soledad y el placer, entre muchas cosas.