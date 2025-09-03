Sabrina Carpenter explica por qué canta sobre sexo: "¿Es esto tabú?"

Sabrina Carpenter no para de cosechar éxitos tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Man's Best Friends. Temas como Tears y Go Go Juice han dado mucho de qué hablar por el misterio que los envuelve y, por supuesto, las letras tan explícitas de la artista estadounidense han vuelto a ser de lo más comentadas.

La intérprete de Expresso sabe que está en el punto de mira con su erotismo sarcástico. La portada del álbum ya generó polémica por la postura de sumisión en la que se mostraba ella ante un hombre, pero ella misma ha explicado que a nadie de su entorno le sobresaltó la imagen.

Ahora, para una entrevista con la revista Interview, la diva del pop ha explicado el significado de esa portada tan comentada, dejando claro que para ella representa todo lo contrario: ser conocedora del heteropatriarcado y darle la vuelta. "Cuando ideé la imagen tuve muy claro su significado", ha compartido.

La artista ha contado que se sorprendió con cómo se recibió la imagen: "La reacción me fascina. Ves cómo se desarrolla y dices: ¡Guau!".

Carpenter lucha contra los estigmas apropiándose de todo lo que siempre se ha escondido socialmente, y eso es lo que tuvo en cuenta al crear el concepto del álbum: "Pensé: '¿Por qué es esto tabú?'. Esto es algo que las mujeres experimentan de forma muy real: sentirse cómodas consigo mismas y con quienes son. Hay muchas razones por las que lo llamé Man's Best Friend, y hay tantas capas en las experiencias que viví en ese momento, donde, emocionalmente, me sentí como tal. Estoy muy agradecida de que haya suficiente público que me conozca de verdad como persona y que pueda escuchar estas canciones tal como fueron concebidas".

Su música no es para todos

La cantante, tal y como aseguró en CBS Mornings, es consciente de que sus canciones no están destinadas a ser escuchadas por todo el mundo, y reflexiona: "Creo que ese es el problema, que a veces la gente escucha letras muy atrevidas o dice: 'No quiero cantar esto delante de otras personas'". "Pero pienso en estar en un concierto con, ya sabes, todas las chicas que veo en primera fila gritando a todo pulmón con sus mejores amigas, y pensar: 'Oh, todas podemos suspirar aliviadas, como si fuera divertido'. Y eso es todo", expresa, muy orgullosa de sus fans.