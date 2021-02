Alerta estafa: Si un conocido te pide por WhatsApp un código que te acaba de llegar, no se lo des

Si recibes un mensaje de WhatsApp de algún familiar o amigo pidiéndote un código de 6 dígitos que te ha enviado por error por SMS, no se lo des . Se trata de un caso de suplantación de identidad para hacerse con el control de tu cuenta. Te lo explicamos.

Constantemente surgen estafas y fraudes online que ponen en peligro la privacidad de nuestros datos, llegando a algunos casos en los que incluso puede afectar a nuestra cuenta bancaria.

Una de estas últimas estafas llega a través de WhatsApp y, en teoría, por parte de alguno de nuestros contactos. Mediante un mensaje, algún familiar o amigo nos dice que nos ha enviado por error un código de 6 dígitos por SMS, pidiéndonos que le facilitemos el número.

Si este mensaje lo recibimos del contacto de un conocido, probablemente nos lo pensemos dos veces antes de dárselo. Pero sin embargo nos llega de parte de nuestra madre, pareja o de alguien de nuestro círculo cercano, es lógico que pensemos que realmente se han equivocado y nuestro primer impulso será facilitárselo.

¡Error! Ya que se trata de un cracker que se está haciendo pasar por nuestro contacto con el fin de robarnos nuestra cuenta de WhatsApp.

¿QUÉ ES EL CÓDIGO QUE TE PIDEN?

Cuando registramos nuestro número de WhatsApp en un nuevo terminal, la aplicación nos envía por SMS un código al número de teléfono para verificar que realmente somos nosotros los que estamos intentando registrar la cuenta.

Si le facilitamos este código al suplantador, rápidamente lo introducirá en el otro terminal y nos robará la cuenta.

Una vez con nuestra cuenta en su poder, podrán continuar la cadena enviándoles el mismo mensaje a nuestros contactos haciéndose pasar por nosotros.

¿PARA QUÉ QUIEREN MI CUENTA DE WHATSAPP?

Los motivos por el que pueden querer nuestra cuenta de WhatsApp pueden ser muy diversos. Desde obtener una cuenta de confianza desde la que poder hacer otros ataques a otras cuentas de mayor interés; o incluso pedir alguna ayuda económica aprovechando simular ser un contacto cercano.

Una problemática que se verá aún más agravada cuando WhatsApp permita hacer pagos a través de la app, ya que una vez robada también tendrán acceso a la cuenta bancaria asociada.

WhatsApp / Foto de Sora Shimazaki en Pexels

¿CÓMO PUEDO RECUERAR UNA CUENTA ROBADA?

Si has caído en alguna de estas estafas y cuando has intentado ingresar a tu cuenta te ha salido un mensaje informándote de que "tú número de WhatsApp ya no está registrado en este teléfono", puedes volver a pedir el número de verificación para ingresarlo rápidamente y poder recuperar tu cuenta.

En el caso de que esto ya no sea posible, deberás ponerte en contacto con WhatsApp a través de un correo electrónico a support@whatsapp.com, incluyendo la frase "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y tu número de teléfono en el formato internacional completo (incluido el prefijo de tu país).