19 documentales sobre música que no te puedes perder // Europa FM

Aunque poco a poco se va recuperando la actividad cultural y la música en directo, todavía hay que ser muy cautelosos y respetar todas las medidas de seguridad para seguir luchando contra el coronavirus.

Eso implica que durante esta Semana Santa lo mejor sea quedarse en casa y por eso te proponemos un planazo para que disfrutes de la música de una manera diferente: conociendo mejor a tus artistas favoritos.

Por eso te traemos los mejores documentales sobre cantantes para que puedas disfrutar de la música sin moverte del sofá.

¡Prepara las palomitas y el mando a distancia y ve escogiendo por cuál quieres empezar!

Pau Donés: Eso que tú me das

Si todavía no has visto la última charla de Pau Donés con Jordi Évole, este es el momento. El periodista se trasladó a la casa de la Val d’Aran en la que el líder de Jarabe de Palo decidió pasar sus últimos días y donde volvió a dar unas poderosas lecciones de vida a pocos días de su muerte.

Dónde verlo: Atresplayer Premium

Amy (La chica detrás del nombre)



Dirigida por el cineasta a Asif Kapadia, Amy narra la vida y muerte de la artista británica Amy Winehouse, fallecida el 23 de julio de 2011 a causa de una intoxicación etílica.

Sin duda, lo más interesante de esta cinta son la gran cantidad de vídeos inéditos de Amy desde que era una niña hasta ya convertida en una estrella, mostrando su lucha contra sus adicciones que finalmente causaron su muerte.

Dónde verlo: Prime Video

Lady Gaga: Five Foot Two



Este documental dirigido por Chris Moukarbel nos permite descubrir en profundidad el lado más íntimo de Lady Gaga, empezando por su estatura, que da título al largometraje (156 centímetros).

Con la preparación de su espectáculo para el intermedio de la Super Bowl 2017 como eje central, descubrimos todas las inseguridades que atormentan a la artista desde que era una niña y cómo ello ha repercutido en la persona que es en la actualidad.

Dónde verlo: Netflix

Demi Lovato: Dancing With The Devil

Este es el más reciente documental sobre una estrella del pop. Dividido en cuatro capítulos, Demi Lovato hace un repaso por el lado oscuro de la fama, los diferentes episodios de abusos sexuales que ha sufrido desde que era una adolescente y su adicción a las drogas.

Fue su sobredosis en 2018 lo que le ha hecho llevar a cabo esta cinta en la que explica, de primera mano, todo lo que le llevó a esta espiral de autodestrucción que casi le cuesta la vida.

Dónde verlo: YouTube

Taylor Swift: Miss Americana

En Miss Americana, Taylor Swift se desnuda por completo para mostrarse cómo es realmente haciendo un repaso por los momentos más relevantes de su carrera profesional.

Desde su encontronazo con Kanye West cuando tenía tan sólo 17 años, a su batalla judicial contra el locutor de radio David Muller, quien le agredió sexualmente.

También habla de la presión mediática y de sus trastornos alimenticios, llegando a confesar que sufrió indicios de anorexia y que llegó a estar a punto de desmayarse sobre el escenario por no comer.

Un recorrido que muestra el lado más humano de una de las artistas más importantes en todo mundo y que este año ha hecho historia en los premios Grammy.

Dónde verlo: Netflix

Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of

Un retrato íntimo y sincero de una de las boybands más importantes de todos los tiempos. Sus propios protagonistas nos cuentan en primera persona cómo han sobrevivido a lo largo del tiempo cuando empezaron siendo un producto prefabricado, repasando sus momentos más altos, pero también más bajos.

Desde la adicción a las drogas de algunos de sus miembros hasta la sonada estafa de su representante, pasando por los problemas vocales e incluso una pelea entre ellos durante el rodaje.

Una cinta que muestra su lado más humano y te hacen entender por qué a día de hoy siguen en activo.

Dónde verlo: Prime Video

Nicky Jam: El ganador

Dirigida por Jessy Terrero, habitual director de los videoclips del reaggetonero, se trata de una serie que narra la vida de Nicky Jam desde su infancia cuando se traslada a Puerto Rico con su padre y da sus primeros pasos en el mundo de la música con el grupo Los Cangris, junto a Daddy Yankee.

El ganador narra la infancia y adolescencia del artista rodeado de droga y delincuencia y cómo consigue rehabilitarse en Medellín (Colombia) y se convierte en una estrella de la música urbana.

Dónde verlo: Netflix

Pongamos que hablo de Joaquín Sabina

Jugando con el título de una de sus canciones más icónicas, Pongamos que hablo de Madrid, este documental dividido en tres capítulos muestra el lado más personal de Joaquín Sabina.

Compañeros de profesión, rostros conocidos y otros anónimos, dan su punto de vista sobre Sabina creando un profundo retrato que nos acerca más a la persona a través del artista.

Dónde verlo: Atresplayer Premium

Steve Aoki: Dormiré cuando me muera

Aunque Steve Aoki se haya convertido en uno de los máximos representantes del EDM, este documental recorre su infancia y sus inicios en el mundo de la música hardcore, muy alejado de la electrónica.

Una vida marcada por la figura de su padre, Rocky Aoki, que deja clara la importancia que tiene la familia para el DJ y todo lo que ha hecho para intentar impresionar a su progenitor a lo largo de su carrera.

Dónde verlo: Netflix

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Producido por el propio Travis Scott y la madre de su hija, Kylie Jenner, este documental se basa en el ascenso de Travis a la fama que comenzó en 2014 hasta el lanzamiento de su tercer disco Astroworld.

Un éxito profesional que crecía a la misma velocidad que su impacto mediático, teniendo que lidiar con la fama, la paternidad y la controversia.

Dónde verlo: Netflix

Oasis: Supersonic

Los hermanos Gallagher son los encargados de narrar en primera persona los inicios de lo que se convirtió en una de las bandas británicas más exitosas e influyentes de todos los tiempos.

Una banda que estuvo marcada por los numerosos conflictos entre los hermanos y que tal como puede verse en Supersonic continúan en la actualidad.

Dónde verlo: Filmin

Pongamos que hablo de Mecano

Un repaso por la trayectoria del grupo integrado por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano, dividido en tres capítulos, cada uno centrado en un año clave para la banda.

Su nacimiento en 1981, su retirada cuando estaban en lo más alto en 1992 y su última aparición juntos en 2005, cuando se estrenó el musical Hoy no me puedo levantar.

Dónde verlo: Atresplayer Premium

Otros documentales sobre música

Además de todos estos documentales, puedes encontrar en la red otros tan relevantes como Avicii: True Stories, sobre el DJ sueco; Kurt Cobain: Montage Of Heck repasando la vida y muerte del líder de Nirvana o Raíces, una cinta en la que Residente recorre el mundo en busca de sus raíces a través de la música.

Sin duda, otro de los documentales más sonados del último año ha sido el de Framing Britney Spears, que analiza toda la polémica que envuelve a la diva del pop.

Y si lo que te gusta es el rock, puedes disfrutar desde El camino más largo de Bunbury, hasta Some Kind Of Monster de Metallica o Nos Armis, de Eagles Of Death Metal.