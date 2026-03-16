La actuación de 'I Lied to You' en los Oscar 2026 recrea una escena de 'Los pecadores'

Miles Caton en su actuación de los Premios Oscar 2026 | Rich Polk / Penske Media vía Getty Images

Los pecadores (Sinners) ha hecho historia en los Premios Oscar 2026 al recibir 16 nominaciones, el mayor número en la historia de estos galardones. También ha conseguido una mención a Mejor canción original gracias al tema I Lied to You, el cual ha sonado con fuerza sobre el escenario de la gala.

Esta actuación musical ha recreado una escena de la película en la 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California). A cargo de este show han estado los músicos estadounidenses Miles Caton y Raphael Saadiq.

Junto a ellos, también han participado en la actuación un gran electo de músicos y actores, entre ellos Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone 'Kingfish' Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

Según apunta Variety,I Lied to You suena en una de las escenas más destacada de Los pecadores, "donde Sammie canta la canción en un local de música mientras la tradición de la música negra lo envuelve".