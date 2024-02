Las actuaciones musicales más memorables de los premios Goya

La música cobra especial protagonismo en la gala de los Premios Goya. Hace ya más de 20 años que la Academia de Cine incluye en su lista de premios el de Mejor canción original —la primera vez que se otorgó fue en el año 2001 a la canción Fugitivas de la película homónima— y hace ya más de diez años que Antonio Resines se desmarcó con un rap en la fiesta del cine español.

Desde entonces ha habido muchos artistas que se han sumado a la ceremonia con actuaciones tan memorables como la anterior (o incluso más). Ahí entra el homenaje de Rosalía a Los Chunguitos en 2019 o el regreso de Joaquín Sabina a los escenarios en 2022, justo un año después de su fatal accidente en el Wizink Center de Madrid que casi le cuesta la vida.

Repasamos algunas de las actuaciones más míticas de la gala, mientras esperamos a que cantantes como Amaia, David Bisbal o Estopa se unan a la gala de 2024.

Sabina y Leiva - 'Tan viejo y tan joven'

La noche del 12 de febrero de 2022 seguro que fue una de las más especiales de la carrera de Joaquín Sabina. Fue el estreno del ubetense en la gala de los Premios Goya junto a su compañero y amigoLeiva, que lo acompañó a la guitarra mientras interpretaba su mítico tema Tan joven y tan viejo.

Un apoyo que sin duda ayudó al intérprete a la hora de afrontar su esperado regreso a los escenarios justo un año después de tener que dejarlos a causa de la dura caída que sufrió mientras daba un concierto en el WiZink Center de Madrid y que le llevó directamente al hospital.

Además de la emocionante actuación que brindaron estos dos amigos, Sabina se llevó una alegría a cargo de la propia Academia de Cine. Su hija, Carmela Martínez Oliart, ganó el Goya al Mejor cortometraje de ficción como parte del equipo de Tótem loba, film dirigido por la actriz Verónica Echegui. Fue una noche redonda.

Rosalía - 'Me quedo contigo'

Una estrella incipiente estaba empezando a deslumbrar al mundo y no dejó de hacerlo en la gala de los Goya de 2019. Rosalía hizo suya la letra de Me quedo contigo, icónica canción de Los Chunguitos y le dio un aura casi mística a la canción, acompañada por el Cor Jove de l'Orfeó Catalá.

Una actuación que aún recuerda el gran público en la que Rosalía, enfundada en un vestido rojo que contrastaba con la negrura del fondo, homenajeaba al flamenco por el que siempre ha sentido cercanía. De hecho, los propios Chunguitos no dudaron en alabar su puesta en escena por "permitir al mundo escuchar este tema con tu voz y tu arte".

Natalia Lafourcade - 'Por qué te vas'

La mexicana Natalia Lafourcade puso su voz a disposición del homenaje a Carlos Saura que se llevó a cabo durante la gala de los Premios Goya 2023. Lo hizo cantando el famoso tema Por qué te vas, compuesto por José Luis Perales, que forma parte de la película Cría Cuervos (1975) del director oscense.

A pesar de la emotiva puesta en escena de Lafourcade, la actuación no estuvo libre de polémica ya que no sentó nada bien a su intérprete original, Jeanette, que no dudó en dejar su opinión en redes sociales afirmando que le había “parecido un bochorno ver a otra cantante cantando Por qué te vas en el homenaje a Carlos Saura”. Un encargo que sorprendió incluso a la capitalina, que en una entrevista confesó que a ella también le “llamó la atención que no fuera Jeanette” quien recibiese la petición.

Amaia - 'Canción de Marisol'

La entrega del Goya de Honor suele servir para que el galardonado se dé un baño de multitudes y los presentes en la gala rindan tributo a la figura del homenajeado. En la edición de 2020. la Academia de Cine decidió honrar la carrera de Pepa Flores, Marisol, aunque la actriz, retirada del foco mediático desde 1985 no acudió a recoger el cabezón y fueron sus hijas María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores quienes representaron la figura de la niña prodigio.

Sin embargo, si alguien de los presentes supo cómo reivindicar la figura de la precoz intérprete fue Amaia Romero, que emocionó a los asistentes cantando Canción de Marisol, tema de Augusto Algueró incluido en la banda sonora de la película Ha llegado un ángel. Vestida con un top y un pantalón rojo y con decenas de imágenes de Marisol proyectadas sobre el telón del escenario, la actuación de la artista de Pamplona entra por la puerta grande en este top de actuaciones memorables de los Premios Goya.

Silvia Pérez Cruz - 'No hay tanto pan'

La recogida del Goya a la Mejor canción canción original fue más musical que nunca en 2017 gracias a la voz de Silvia Pérez Cruz. La compositora, que recibió el galardón por su canción Ai, ai, ai, de la película Cerca de tu casa, se arrancó a cantar, tras los agradecimientos de rigor, otro de los temas de la banda sonora del film: No hay tanto pan.

Una improvisación que emocionó al auditorio y profundizó en el argumento de la cinta de Eduard Cortés, que narra los dramas vividos por miles de familias a causa de la crisis económica. De hecho, el encargo del director para que las canciones de Silvia Pérez Cruz formasen parte de la cinta desembocó en la creación de Domus (“Casa” en latín), álbum en el que se volcaron tanto los temas de Cerca de tu casa como otras creaciones de la artista.

Luz Casal - Negra sombra

No es habitual que la primera vez que se acude a la gala de los Goya se haga como una veterana. La inconfundible voz de Luz Casal inundó el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia mientras interpretó Negra sombra, la canción compuesta a partir del poema de Rosalía de Castro y la música de Xoán Montes Capón, durante el In Memoriam que recuerda a los miembros del colectivo cineasta fallecidos.

La cantante gallega se unió a la gala en 2022, el año en que celebraba 20 años de sutriunfo en la categoría de Mejor canción original por su tema Tu bosque animado, que compuso junto a Pablo Guerrero para la película de animación El bosque animado, sentirás su magia. Un premio que no fue a recoger por su extremada timidez.

Amaral - 'Sin ti no soy nada'

Actores y directores son los protagonistas de las fotografías, ruedas de prensa y rumores relacionados con el mundo del cine. Rostros que todo el mundo reconoce, pero que necesitan de grandes equipos para conseguir que las películas alcancen el éxito esperado. Parece que esa premisa es la que inspiró el In memoriam que interpretó Amaral durante la gala de 2005, que con su Sin ti no soy nada rendió culto a esos profesionales en la sombra cuya labor es fundamental para engrandecer el séptimo arte.

La lista de actuaciones memorables de los Premios Goya es una lista en constante crecimiento y que, seguro, sumará nuevas incorporaciones tras la ceremonia de este sábado 10 de febrero en Valladolid.