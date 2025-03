Dani Fernández anuncia por sorpresa su documental 'Todo cambia', que estrenará en el Festival de Málaga

Dani Fernández no para de conseguir éxitos: el cantante consigue el Disco de Oro con La Jauría, y ahora salta al cine de una manera muy especial.

Y es que el artista ha anunciado el documental Todo cambia, que tendrá un estreno por todo lo alto: se podrá ver por primera vez en el Festival de Cine de Málaga.

"La primera palabra que se vino a mi cabeza cuando me propusieron hacer el documental fue vértigo. Como seguidor de documentales de artistas, me hacía mucha ilusión poner mi historia junto a la de todos esos músicos que he podido conocer más a través de sus documentales. Y aunque al fin y al cabo, no dejo de ser un artista joven, he pasado ya por muchas etapas debido a mis diferentes proyectos y tengo mucho por hacer y recorrer", ha contado el artista en su cuenta de Instagram.

Muy emocionado y a la vez asustado, Fernández ha explicado lo que es este reto para él: "Involucrarme en esta aventura ha sido algo sanador e transformador para mí. El repaso por todo lo que me ha ido sucediendo desde que era un niño y empecé a cantar, me ha servido para reconciliarme con muchas de las cosas que he vivido y verlas ahora con la perspectiva necesaria para disfrutar de ellas. Siempre he tenido claro que todo lo que sucede, de alguna manera, aporta al presente, pero ponerme ante tantas imágenes del pasado me ha servido para conocerme mejor y valorar el momento el que me encuentro".

De esta forma, ha desglosado lo que podremos ver en Todo cambia: "Lo único que pedí desde un principio, y creo que queda patente a lo largo de la película, es que todo fuese real. No hay ficción en estas imágenes. Con sus luces y sus sombras, con mi mejor y peor yo. Vais a ver desde el Dani que se sube al escenario al Dani que le cambia los pañales a su hija. De hecho, al principio del documental me pregunto quién soy, y gracias a este documental lo tengo claro: soy todos esos Danis de ahora, pero también todos esos Danis del pasado. Porque todo cambia, pero también suma".

Por su parte, el Festival de Málaga ha anunciado que ya se puede comprar las entradas para ver la producción, y describe Todo cambia como un documental íntimo sobre su vida: "Repasa sus primeros pasos en la música hasta convertirse en uno de los artistas más aclamados del pop español, el documental muestra su evolución, sus momentos de duda y la energía inquebrantable que lo impulsa".