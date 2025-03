Amanda Seyfried se pronuncia sobre la posibilidad de que Sabrina Carpenter sea su hija en 'Mamma Mia! 3'

La actriz Amanda Seyfried se encuentra en plena promoción de El largo río de las almas, la nueva serie de televisión sobre asesinatos que protagoniza, y se ha pasado porThe Tonight Show para hablar con Jimmy Fallon acerca de todos sus proyectos artísticos.

A lo largo de la conversación, la ganadora del premio Emmy no dudó en responder a las preguntas acerca de la tercera entrega de la saga Mamma Mia!, una de las más exitosas de la historia del cine, la cual ha explicado que se encuentra en "sus primeras etapas", ya que aún no se ha planeado nada "oficial".

Una película en la que los acérrimos de la franquicia han especulado en varias ocasiones acerca de la posibilidad de que Sabrina Carpenter se meta en la piel de su hija en la producción, en la que interpreta a Sophie. "Alguien dijo que [Carpenter] era aficionada a los musicales y le dijeron: ¿No podría interpretar a tu hija? Sí, eso sería genial. Soy una gran fan", ha indicado a Jimmy Fallon.

Una idea que comenzó a ganar popularidad durante la gira con la que la diva del pop ha mostrado en directo su álbum Short n' Sweet, en la que además de hits como Espresso o Please please please, también ha versionado algunos éxitos de la banda Abba, presentes a lo largo de todas las películas de Mamma Mia!.