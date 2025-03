Todas las actuaciones de los BRIT Awards 2025 con Sabrina Carpenter, JADE o Teddy Swims

Los BRIT Awards 2025 han inaugurado el mes de marzo para la industria musical, haciendo entrega de sus premios a los mejores artistas británicos y globales del momento. Al final, la gran vencedora de la noche ha sido Charli xcx, que ha conseguido hasta cinco estatuillas. Mientras, Chappell Roan se ha hecho dueña de las categorías internacionales con dos reconocimientos.

A lo largo de la gala, los espectadores han podido disfrutar de varias actuaciones. Porque qué entrega de premios musicales no tiene música en directo. En total, los BRIT Awards han contado con ocho espectáculos dirigidos por artistas como Sabrina Carpenter, JADE, Teddy Swims o Lola Young.

Sabrina Carpenter

La estadounidense ha teñido el escenario de símbolos británicos durante su actuación con guardias del Palacio de Buckingham de Londres o banderas del país mientras interpretaba Espresso y Rule Britannia. Pero Sabrina Carpenter tenía más espectáculo escondido, y después de un pequeño parón ha vuelto sobre una plataforma en forma de corazón y con el rojo como protagonista para cantar Bed Chem.

JADE

La británica Jade Thirwall, ex de Little Mix y conocida como JADE, ha protagonizado una de las actuaciones más aplaudidas en redes sociales por su reinterpretación del videoclip de Angel of My Dreams en forma de una obra teatral de cinco actos. Un vestido de novia, una peluca rubia, máscaras o unas alas han invadido el escenario mientras también sonaban IT GIRL o Angel.

Teddy Swims

El estadounidense Teddy Swims ha querido ser literal en su actuación de los BRIT Awards llevando sobre el escenario un oso de peluche mientras interpretaba algunos de sus éxitos: Bad Dreams, The Doors y Lose Control.

Lola Young

La británica Lola Young llega a los BRIT Awards después de hacerse globalmente conocida por su éxito viral Messy, que ha sonado con fuerza durante la gala con un espectáculo desordenado que hace honor a la letra de su canción.

Myles Smith

El británico Myles Smith, que no ha conseguido ningún premio entre sus tres nominaciones, también ha subido al escenario para interpretar Nice to Meet You y su éxito Stargazing, con la que el público ha enloquecido.

The Last Dinner Party

Entre sus cuatro nominaciones, el grupo The Last Dinner Party se ha erigido con el premio a Mejor nuevo artista y ha interpretado Nothing Matters como homenaje al recientemente fallecido cineasta David Lynch.

Sam Fender

Sam Fender, ganador a Actuación alternativa/rock, también se ha hecho con el control de la gala de los BRIT Awards mientras cantaba People Watching.

Ezra Collective con Jorja Smith

La banda Ezra Collective se ha unido a la británica Jorja Smith para cantar Ajala y Little Things.