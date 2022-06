Ana Peleteiro confiesa que ha sufrido abuso sexual por una expareja

Ana Peleteiro es una deportistas y medallista olímpica que a raíz de los Juegos Olímpicos 2021 comenzó a hacerse conocida en nuestro país, sobre todo a través de redes sociales, además de convertirse en un referente femenino en el deporte español.

Peleteiro ha acudido a Las Uñas a charlar con Sindy Takanashi y le ha contado que es fan del programa porque le gusta cómo, a raíz de las entrevistas que hace, le ha despertado sensaciones y le ha hecho sacar conclusiones sobre su vida que antes no tenía.

La presentadora ha querido tirar un poco más del hilo sin presionar a la deportistas, y esta ha hecho una confesión qua la ha dejado helada. “Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me echo a llorar” comienza a narrar Ana. Su pareja le preguntó qué le pasaba a lo que ella respondió “es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual”, un drama total, asegura.

“Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. A mí me afecto un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente, en mi vida fue un choque de realidad que flipas”.

“Que yo me tenga que dar cuenta de eso por un programa de televisión es un poco triste, porque me di cuenta de que la educación sexual que tengo es mínima y tengo 26 años, y esos es una pena. Entonces me ha hecho reflexionar que el día de mañana, si soy madre, si puedo serlo o incluso con las hijas de mi pareja, si sus madres no lo hacen, decirle lo que sí y lo que no, porque a mi en mi casa nunca se me ha dicho”

“Yo me quede en shock total y me costó digerirlo, y de hecho lo hable con mis padres y les dije lo que había sufrido, lo que había pasado. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero lo pude sentir como ‘ostras yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo’”, ha explicado Ana.

La importancia del consentimiento

La entrevistadora ha querido recalcar que el fallo en este tipo de situaciones no está en que no nos enseñan dónde está el consentimiento, y por tanto cuenta discernir los límites entre lo que sí y lo que no.

“Yo aprendí lo que es el consentimiento y hasta donde llega, no sé si con el programa de Las Uñas o con tu redes sociales, no fue en mi casa”, le ha confesado Peleteiro a la Sandy, que se ha emocionado con sus palabras.

“Te hacen pensar que eso que estas viviendo es normal entre relaciones y te lo crees, porque no tienes un referente que te diga “eso no es así” y te lo crees, pero es que tampoco lo hablas por vergüenza” explicaba Ana sobre su vivencia.

“Mi salvavidas ha sido mi coach, mi terapeuta Rebeca, siempre ha sabido decirme lo que yo necesitaba en cada momento”, ha recalcado la deportista sobre la importancia de ir a terapia en estas situaciones en la que lo último que quieres escuchar es un “tía estás tonta”.