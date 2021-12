La aplaudida respuesta de Tom Holland a Martin Scorsese por sus críticas a Marvel: "Son arte de verdad"

No es un secreto que Martin Scorsese y los amantes del cine de superhéroes no se llevan nada bien. El aclamado director no ha ocultado nunca su desafección por las películas de la franquicia Marvel y ha sido objeto de muchas críticas durante los últimos años, en pleno apogeo de este género cinematográfico.

Y es que en el año 2019, Scorsese realizó unas polémicas declaraciones que no gustaron nada a los amantes de los superhéroes: "No veo Marvel. Lo he intentado, pero eso no es cine; honestamente, lo más cerca que hay a ellas, a pesar de lo bien realizadas que están con actores entregándose lo más posible en esas circunstancias, son los parques temáticos. No es cine de seres humanos intentando transmitir emociones o experiencias psicológicas a otro ser humano, espectador".

Desde entonces, el director ha tenido que hacer frente a multitud de respuestas por parte de los fans y, por supuesto, de los actores que han protagonizado en algún momento este tipo de películas. Así, cada vez que se acerca el estreno de una nueva película de superhéroes, no es de extrañar que la pregunta salga a relucir en alguna de las entrevistas realizadas a dicho actor.

Esto es lo que acaba de pasar con Tom Holland. El actor, de 25 años, acaba de estrenar Spider-Man: No Way Home, la nueva entrega de la saga del superhéroe arácnido y, con motivo de su estreno, el británico no ha dudado en hablar abiertamente sobre la polémica con Martin Scorsese. Así, el actor se atrevía a responder al director de El irlandés con un aplaudido mensaje que los fans de Marvel no han obviado.

Tom Holland responde a las críticas a Marvel de Martin Scorsese

El intérprete de Peter Parker está triunfando a nivel mundial gracias a su personaje en las películas de Marvel, pero lo cierto es que sus dotes de actuación sobrepasan el mundo de los superhéroes: así lo avalan películas como Lo imposible, El diablo a todas horas o Cherry. Sin embargo, según él mismo ha explicado en una entrevista para The Hollywood Reporter, el cine de superhéroes no tiene nada que envidiar a este otro tipo de películas.

"Puedes preguntarle a Scorsese '¿querrías hacer una película de Marvel?', pero él no sabe lo que es porque nunca ha hecho una”, aseguraba Tom Holland. "He hecho películas de Marvel y también he hecho películas oscarizables, y la única diferencia realmente es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma de abordar el personaje, la forma en que el director traza el arco de la historia… es todo lo mismo, solo que a una escala diferente. Así que creo que son arte de verdad", reiteraba el actor.

El actor proseguía con su respuesta, recordando que la presión para los actores en el cine de superhéroes es aún mayor: "Cuando haces estas películas sabes que, sean buenas o malas, las verán millones de personas, mientras que cuando haces una película independiente si no es muy buena nadie la verá. Así que hay distintos niveles de presión. Quiero decir que puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson y te dirán que son lo mismo".