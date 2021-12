Tom Holland, preparado para decir adiós a Spider-Man: "Quiero tomarme un descanso y formar una familia"

¿Estamos ante el adiós de Tom Holland a Spider-Man ? Eso es lo que parece que busca ahora el actor británico tras el estreno de Spider-Man: No Way Home , que en una entrevista con la revista People ha asegurado que está pensando en tomarse un descanso para "formar una familia". ¿Estará de acuerdo Zendaya ?

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Tom Holland es, sin duda alguna, uno de los actores de moda en Hollywood. Así lo avala el reciente estreno de la tercera parte de la saga Spider-Man: No Way Home, donde el actor, de 25 años, ha dado vida al mítico superhéroe arácnido de Marvel.

Sin embargo, puede que el final de su personaje esté más cerca de lo que creemos. Y no es cosa de la franquicia, sino del propio actor, que parece que tiene en mente nuevas aspiraciones personales más allá de la actuación, según él mismo ha revelado en una entrevista con la revista People.

¿Puerta abierta a un nuevo Spider-Man?

A pesar de que Holland ha asegurado que le encantó "cada minuto" de esta tercera entrega y que se siente muy agradecido de haber progresado junto a su personaje durante estos años, parece que el actor no descarta el adiós del superhéroe: "No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man".

El actor británico lleva poniéndose en la piel del superhéroe desde 2015, cuando encarnó al lanzador de telarañas por primera vez en Spider-Man: Homecoming. Ahora, parece que está listo para dar paso a un nuevo futuro para el personaje: "No quiero ser responsable de retener al próximo joven que se lo merezca".

Al igual que ya ocurrió anteriormente con Andrew Garfield y Tobey Maguire, Tom Holland cree que es hora de cambiar al personaje de Spider-Man y apuesta por la diversidad: "Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman. Hemos tenido tres Spider-Man seguidos, todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente".

Decidido a concentrarse en "formar una familia"

El actor se encuentra ahora en la cima de su carrera, con nuevas películas a la espera de llegar a los cines, como la entrega de Uncharted, junto a Mark Wahlberg, o la película biográfica de Fred Astaire. Sin embargo, ha revelado que ahora piensa centrarse en su vida personal.

"He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera", dice Holland. "Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo".

"Me encantan los niños. No puedo esperar a ser padre, puedo esperar y lo haré, ¡pero no puedo esperar!", explicaba el actor. "Si estoy en una boda o en una fiesta, siempre estoy en la mesa de los niños pasando el rato. Mi papá ha sido un gran modelo a seguir para mí. Creo que lo aprendí de él. Así que creo que ' Sería maestra de escuela primaria o algo así ".

Holland mantiene desde hace varios años una relación con su compañera de reparto, la actriz Zendaya, con la que ha intentado mantener siempre la más absoluta discreción. Sin embargo, la atención mediática que ambos han despertado por sus respectivos papeles ha conseguido que, finalmente, ellos mismos confirmen su romance y se hayan dejado ver habitualmente en público y hayan dejado constancia de su amor en redes sociales.

¿Podríamos estar ante una auténtica declaración de intenciones de Holland hacia su pareja? Suenan campanas de boda...