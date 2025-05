Estas son las imitaciones para la Gala 5 de 'Tu cara me suena 12'

Gisela imita a Chenoa en la Gala 4 de 'Tu cara me suena 12' | Antena 3

La cuarta gala de Tu cara me suena 12 ha otorgado la victoria a Ana Guerra por su actuación de Alicia Keys. Tras la entrega de puntos, el pulsador ha hecho de las suyas repartiendo las imitaciones que tendrán que realizar los nueve concursantes durante la quinta gala.

A Yenesi le ha tocado traer a un amigo para imitar a Ricky Martin y Kylie Minogue. Ella hará de la británica: "Tengo que encontrar un Ricky MARTIN. Ricky Martin, Martin, Ricky, no sé...", ha dicho, dando pistas sobre su invitado. También Esperansa Grasia traerá a un amigo —"Esto se nos va a llenar de gente la semana que viene", ha bromeado Manel Fuentes— para imitar a Emilia y TINI. La cómica ha asegurado que, de las dos artistas, hará de "la que menos tripa enseñe".

Manu Baqueiro tendrá que cantar como Ryan Paris, conocido por su canción Dolce Vita, mientras Gisela se pondrá en la piel de Rigoberta Bandini: "Mientras no me tenga que sacar un pecho fuera, todo correcto", ha dicho. Por su parte, Mikel Herzog Jr. hará de Dani Fernández, Melani de la banda The Rasmus y Ana Guerra de Rosana.

Por su parte, Goyo Jiménez ha tenido la oportunidad de robar a uno de sus compañeros, y el elegido ha sido Bertín Osborne, a quien le había tocado Raphael. "Por amor puro a ese artista, que es de los más grandes", ha dicho el humorista. El cantante ha tenido que volver a enfrentarse al pulsador, que le ha otorgado la banda Kiss. "Ahora me puedo morir tranquilo", ha reaccionado Flo.

Lista de imitaciones para la Gala 5