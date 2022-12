Así es la vida de Concha Velasco en una lujosa residencia tras retirarse de los escenarios

Concha Velasco ha conquistado el mundo a sus 82 años. Con solo 15 años, tuvo su primer papel en el cine con la película La reina mora (1954) y desde ese momento su carrera se despegó. La vallisoletana no se ha centrado solo en este arte, ya que también ha protagonizado obras de teatro y ha sacado canciones, como la popular Chica ye-ye.

Su última aparición en televisión fue en 2016 para salir en la cuarta temporada de Velvet y posteriormente en la serie Las chicas del cable. Desde ese momento, la artista se retiró y desde febrero de 2022 vive en una residencia madrileña debido a sus problemas de movilidad.

Hasta ese momento, la actriz vivía en el domicilio de su hijo menor Paco, sin embargo, en febrero se instaló en la residencia Santa Matilde, ubicada en el barrio Cuatro Caminos. Aunque solo estuvo durante dos meses, ya que en abril se trasladó a otra en las afueras de la capital, que es donde ahora vive.

El motivo de este cambio fue que no se encontraba a gusto viviendo en un bloque de pisos y pensaba que necesitaba más amplitud y zonas verdes, que es la razón por la que se trasladó al centro Orpea Punta Galea en Las Rozas.

Así es la nueva vida de Concha Velasco

Parece que el cambio le ha parecido adecuado a Concha. En su nuevo centro, no solo dispone de enormes zonas verdes para poder pasear y tomar el sol, sino que hay muchas otras salas comunes como gimnasio, peluquería, salas de estar, capilla, entre muchas otras.

Además, está medicalizada las 24h y cuenta con la presencia de expertos en diferentes ramas como fisioterapeutas, enfermeros, médicos o psicólogos.

La artista vive en una suite en la que su familia llevó todas sus pertenencias para que se sienta como en casa y disponga de las mejores comodidades.

Concha Velasco // Gtres

Concha Velasco puede salir cuando quiera

Concha puede entrar y salir siempre que quiera, aunque normalmente lo hace cuando sus hijos van a verla debido a sus problemas de movilidad (artrosis). Por eso, utiliza la silla de ruedas y aprovecha el mayor tiempo posibles para salir a pasear o comer por el centro de Madrid con ellos.

Tomar la decisión de meterla en una residencia no fue nada fácil, aunque toda la familia está de acuerdo en que fue lo adecuado y todos han visto como se encuentra muy feliz. Su sobrina, Manuela Velasco, comentó en una entrevista hace varios meses que la ve muy bien.

"Cuando la he ido a ver, la he encontrado de maravilla. Al principio es un shock y tomar la decisión ha sido muy difícil. Para mis primos, tomar la decisión ha sido muy difícil, pero es lo que necesita. Es donde mejor está, pero aún así, hasta que no lo has visto siempre dices 'ay'. Nos pasa a todos con las personas que se hacen mayores. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades", explicó.

Qué problemas de salud tiene Concha Velasco

La artista se vio obligada a dejar los escenarios debido a sus problemas de salud, especialmente por la artrosis, que le impide moverse a causa de fuertes dolores en los huesos.

Durante los últimos años, Concha ha sufrido varias recaídas y ha tenido que ser ingresada en otras ocasiones. En el verano de 2021, su hijo Manuel habló con la prensa para contar lo que le había sucedido a su madre: "Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad. Este es otro ingreso que responde a estas directrices médicas".

De esta forma, la residencia en la que ahora vive cuenta con un servicio médico 24h al día, algo que para ellos y sus hijos era fundamental.

Concha Velasco ha reconocido que últimamente está empeorando su estado de salud, aunque el apoyo de su familia está siendo necesario para su recuperación.