Austin Butler no se cierra a regresar a Hannah Montana por su 20 aniversario

La serie de Disney que catapultó a Miley Cyrus a lo más alto y marcó a toda una generación está de vuelta. Así lo confirmó la propia factoría hace unas semanas con el estreno del primer teaser de la serie.

Ya en una entrevista para SiriusXM, la de Tennessee avisaba de que "quería diseñar algo muy muy especial porque realmente fue el comienzo de todo". Parece que Cyrus quiere volver a ponerse la peluca rubia, más aún después de haber sido nombrada Leyenda Disney tras dicho papel. Pero, ¿Querrá Austin Butler volver ser Derek Hanson?

El episodio 7 de la segunda temporada se convirtió en uno de los favoritos gracias a la presencia de Derek, ese miedoso chico que no llegó a conquistar a Hanna en la cita ciegas que Lilly, la mejor amiga de la protagonista, les tenía preparados.

Dos décadas después, resulta que el protagonista de Elvis podría volver a interpretar a Derek según él mismo ha declarado. Cuando una periodista le preguntó obre su regreso al elenco de la exitosa serie televisiva, el californiano respondió´: "¿Eso existe? No lo sé, no lo había pensado hasta ahora. Tengo muy buenos recuerdos. Quiero decir, nos lo pasamos muy bien, así que no sé".

Tendremos que esperar al lanzamiento para descubrir quienes formaran parte del reparto…¡Desde Europa FM no podemos tener más ganas de conocerlo!