Blas Cantó y Ruth Lorenzo, emocionados con su tierra en 'Veo cómo cantas': ¡Viva Murcia!

Blas Cantó se ha encontrado con Ruth Lorenzo en el plató de Veo cómo cantas, y han vivido juntos un momento de devoción por su tierra. Y es que ambos artistas son murcianos, algo que les une más allá de la música.

La ha tenido lugar cuando una de las concursantes del programa se ha dirigido al intérprete de Él no soy yo y le ha dicho que ella también era de Murcia, provocando un gesto de sorpresa Blas, que no ha dudado en dirigirse a Ruth, también murciana, y ambos se han mostrado orgullosos con la concursante.

Lo artistas no han dudado en gritar a viva voz en el plató de Veo cómo cantas "viva Murcia y viva el vino de Murcia", un producto típico de la comunidad autónoma.

Más cosas en común

Aunque esto no es lo único que Ruth Lorenzo y Blas Cantó tienen en común: además de ser grandes artistas españoles y haber nacido en Murcia, ambos fueron concursantes y ganadores del programa Tu Cara Me Suena.

Por si fuera poco, también ambos representaron a España en el Festival de Eurovisión, aunque sus posiciones no fueron muy similares. Ruth quedó en 10 puesto con Dancing in the Rain, mientras que Blas quedó en el número 24 con Voy a quedarme.