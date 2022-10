Camila Cabello analiza el éxito de Rosalía: "Es por esto que destacó y se convirtió en quién es"

Camila Cabello ha debutado como coach en la nueva temporada de The Voice, la versión estadounidense de La Voz. En las audiciones a ciegas la cantante ha hablado de Rosalía al valorar a Yelka, que ha interpretado No me queda más de Selena. Ninguno de los coach se ha dado la vuelta durante su audición y Camila, con mucho cariño, le ha explicado a la joven el motivo por el que no la ha escogido para formar parte de su equipo.

Primero, Camila le ha preguntado a Yelka de donde es su familia. "Mi papá es de México y mi mamá de Perú", ha respondido Yelka. "Me encanta que hayas representado a tu cultura", ha empezado valorando Cabello, "el motivo por el que no me he dado la vuelta es porque estoy buscando a alguien que le de un pequeño giro. Por ejemplo, Rosalía canta música tradicional, canta flamenco en El Mal Querer. Pero mezcla este flamenco con hip hop, con bases rítmicas... Es por esto que destacó y se convirtió en Rosalía".

Esta no es la primera vez que Camila Cabello muestra su admiración por Rosalía. En una entrevista para el programa Capital Breakfast el pasado mes de marzo, la artista reveló su devoción por artistas como One Direction y Taylor Swift. Además, confesó quién es la artista con la que le encantaría colaborar: "La próxima persona con la que me gustaría trabajar es Rosalía".

La relación entre Camila Cabello y Rosalía tampoco es que sea algo nuevo, ya que las dos artistas han coincidido en 2019. Ese momento no tardó en hacerse viral (con cientos de memes incluidos) cuando ambas se pusieron a comentar la actuación de Taylor Swift durante la gala de los Premios MTV VMAs 2019.