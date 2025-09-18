Los Jonas Brothers y Demi Lovato confirman el regreso de 'Camp Rock 3'

La vuelta a la primera plana de los Jonas Brothers y Demi Lovato, iconos musicales adolescentes de los años 2000, con una gira homenaje a sus dos décadas de música y un nuevo disco a punto de ver la luz, respectivamente, no son los únicos motivos enhorabuena para los artistas.

Disney ha confirmado la producción de Camp Rock 3, la nueva película de la franquicia en la que los hermanos y la autora de Heart Attack se convirtieron en un referente generacional a través de las historias de los hermanos Gray (Shane, Nate y Jason) y Mitchie Torres buscando el éxito musical.

Una noticia que ha entusiasmado rápidamente a sus fans en un ejercicio de nostalgia que apunta al éxito en taquillas. Los Jonas Brothers han querido recordar, incluso, cómo sonaban sus voces durante las primeras entregas, aunque casi 20 años después.

Sin embargo, muchos seguidores se han lamentado de la ausencia que se producirá en pantalla de Demi Lovato, ya que la artista ha confirmado que sus funciones en Camp Rock 3 se limitarán a las de productora ejecutiva, por lo que no volverá a encarnar el personaje de Mitchie Torres.

Una noticia que refuerza la buena sintonía que se ha apreciado entre los protagonistas, sobre todo después de su actuación conjunta en el concierto que los hermanos llevaron a cabo en la ciudad de Nueva Jersey y en la que Demi Lovato se unió al show.