Chenoa se suma a los finalistas de Operación Triunfo para interpretar 'Last dance' | Youtube OT

La espera ha valido la pena y los fans han podido disfrutar de una de las actuaciones más esperadas de toda la edición del concurso desde su anuncio: Chenoa volvía al escenario de Operación Triunfo.

La presentadora de TMES y encargada de conducir el reality ha cambiado momentáneamente su rol para inaugurar la gran final de OT23. Un papel de anfitriona que ha encajado a la perfección con Chenoa, más aún con el ritmo de Last Dance, el hit de Donna Summer.

Además, la mallorquina ha estado perfectamente acompañada de los seis concursantes que han llegado a la final del certamen.

Una interpretación junto a Naiara, Ruslana, Pol, Lucas, Juanjo y Martín que, sin duda, quedará entre los grandes registros de la historia de la Academia.

Se trata de una canción muy especial para Chenoa, que ya la cantó durante su etapa como alumna en la primera edición del concurso hace más de 20 años.

Esta es la segunda ocasión en la que la voz de Chenoa se subía al escenario en la presente edición, ya que durante la Gala especial de Navidad los seguidores del programa tuvieron un pequeño aperitivo con unos cuantos versos del villancico We Wish You a Merry Christmas.

Un revival muy emotivo para aquellos que han seguido Operación Triunfo desde sus inicios.