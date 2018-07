El clonador transforma a Diana Navarro en Blas Cantó y juntos interpretan 'In Your Bed'

TU CARA ME SUENA | ANTENA 3

La pasada edición, Blas Cantó tuvo que transformarse en Diana Navarro y este año 'Tu Cara Me Suena' le ha dado la vuelta a la tortilla. Este viernes Diana Navarro se sometió a uno de los cambios de sexo más impresionantes de la temporada para interpretar 'In Your Bed' junto a Blas Cantó, el ganador de la pasada edición que no quiso perderse un momentazo así.