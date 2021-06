Se le ha ido la lengua

El comentario de Pablo Díaz en 'Pasapalabra' que no le perdonan los fans del programa

Los nervios le han traicionado y a Pablo Díaz se le ha ido la lengua este martes en Pasapalabra. Desesperado por no encontrar respuesta a dos de las definiciones planteadas por Roberto Leal, el concursante ha soltado un "me cago en dios" que muchos seguidores del concurso no le han perdonado.