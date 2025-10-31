Quién es Joaquina, la cantante venezolana que acompaña a Malú en 'La Voz 2025'

Con tan solo 21 años, Joaquina ha conseguido dejar huella en el panorama musical. La venezolana será la asesora de Malú enLa Voz 2025. Un deber que comparte junto a María Becerra, Chiara Oliver y Carla Morrison, quienes ayudan a Sebastián Yatra, Pablo López y Mika respectivamente en sus labores como coaches.

De esta forma, Malú ha fichado a la joven cantante que goza de una gran proyección internacional.

Los inicios de Joaquina en la música

Joaquina Blavia Canabal nació en Caracas y a los seis años se mudó a Miami. La joven es hija de padres periodistas enfocados al área de entrenamiento, por lo que, de alguna forma, ha estado en contacto con las cámaras y el arte de forma directa.

Los comienzos de la cantante en la música se remontan con siete años, cuando empezó a tomar clases de teatro y a tocar el piano. Según cuenta Billboard, a los ocho años cuando escribió su primera canción. Una primera canción en inglés de la que tras enseñársela a sus padres que sintió tanta vergüenza que decidió arrancarla de la página de su cuaderno. "Me encantaría devolver el tiempo y no haber hecho eso", confesó en dicho medio.

No obstante, su madurez creativa se fue asentando a sus 13 años haciendo covers en redes sociales y a los 17 se formó en la Art House Academy & Abbdey Road Institute Miami y a partir de ahí, firmó su primer contrato discográfico.

La pandemia fue un punto de inflexión para la artista. Joaquina escribió canciones mientras daba clases virtuales, y con ello llegó su primera oportunidad para componer. "Así me llegó mi primera oportunidad para ir a una sesión en Miami para escribir para otra artista, [una niña de 12 años en Venezuela que no sé si terminó grabando la canción], pero de ahí me salieron full oportunidades más", contó en Billboard.

Su primera canción, Primer amor, llegó en 2020. Un tema que compuso ella misma y con el que demostró su talento a través de una letra de lo más emocional. Su carrera se ha ido construyendo single tras singles con títulos como Rabia, Freno o Niñas de Instagram.

Uno de sus títulos más reconocidos llegó con su temaLos Mejores Años, una canción que plasma la crudeza de la madurez desde la mirada de una joven. "Es una canción que escribí a los 17 años, cuando estaba a punto de graduarme del colegio. Aunque soy muy extrovertida y me encanta socializar, a la vez soy muy reservada y me cuesta decir mis miedos, las cosas que pienso, y Los mejores años fue una canción muy de desahogo para mí. Me ayudó mucho a entender muchas cosas que estaba sintiendo en una época de transición normal en la vida de todo el mundo. Es un poco ese concepto de por primera vez en tu vida sentir el miedo de crecer", afirmó.

El momento en el que ganó un Latin Grammy

En Sevilla, Joaquina se coronó con el primer Latin Grammy de su carrera, en la categoría Mejor nuevo artista. Con un espectacular vestido rojo y con Venezuela por bandera, la artista recogió su premio visiblemente emocionada.

Alejandro Sanz y Joaquina desprenden magia en el Bernabéu

Uno de los momentos más emocionantes de su carrera ocurrió en 2024, cuando Alejandro Sanz y la artista compartieron escenario en el Bernabéu con motivo del centenario de Telefónica. Allí ambos interpretaron Mi persona favorita. "¡Todo el rato sentí que estaba en un sueño; ese momento lo tendré marcado como un tatuaje y enmarcado en mi memoria como una postal para siempre!", expresó la joven en redes sociales.

Joaquina rompe la burbuja con su primer disco

Fue en 2025 cuando la cantante plasmó toda su creatividad en Al romper la burbuja, su disco debut, con el que enmarca en el "un mundo en tu interior, el cual tratas de cuidar y seguir construyendo", apuntó en Rolling Stone en Español.

"El concepto de la burbuja viene de cuidar las cosas que me hacen ser yo, que me recuerdan mi propósito cuando más lo necesito", avanzó. Un disco que entrelaza melodías con letras introspectivas como el Alquimista, canción con la que se acerca al creador del universo para preguntarle dudas existenciales, "como si fueran amigos en una cena". "Creo que también es un reflejo de la naturaleza, de nosotros como seres humanos, que queremos entender todo, aunque no tengamos por qué hacerlo. Es una canción profunda y de duda existencial. Me cuestiono muchas cosas sobre mi entorno y el mundo", detalló.