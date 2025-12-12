Qué artistas actúan como invitados en la última semifinal de 'La Voz 2025'

La Voz 2025 celebra este viernes 12 de diciembre su segunda y última semifinal, donde el público decide con sus votos a los cuatro concursantes que llegan a la gran final.

Ante una noche tan especial como esta, el programa cuenta con varias actuaciones sorpresa, aunque de momento se conocen los nombres de cinco artistas invitados que van a hacer disfrutar al público con sus voces.

Antonio Orozco

Antonio Orozco no solo es amigo del programa, sino que también ha ejercido varias veces como coach. De hecho, el artista confesó en su último concierto en Madrid que La Voz fue una experiencia muy gratificante en su vida y que le ayudó a superar un momento difícil. ¿Qué tendrá preparado para la semifinal...?

Vanesa Martín

Vanesa Martín vuelve a La Voz 2025 tras hacer historia en La Gran Batalla, donde cantó Tenemos universo de sobra con los concursantes de todos los equipos. ¿Qué canción interpretará esta vez?

Chiara Oliver

Tres asesoras de La Voz 2025 actúan en la segunda semifinal del programa. Una de ellas es Chiara Oliver, la compañera de Pablo López que tiene previsto interpretar por primera vez en directo Puzzle, su nuevo sencillo estrenado este mismo viernes. Así lo ha contado en Cuerpos especiales, donde ha dado la exclusiva en Europa FM.

Carla Morrison

La cantante y compositora mexicana de 39 años estuvo acompañando a Mika como asesora de La Voz 2025, y ahora regresa para actuar en la última semifinal y encandilar a los espectadores con su delicada voz.

Joaquina

La venezolana de 21 años y ganadora de un premio Latin Grammy también actúa esta noche en el programa tras acompañar a Malú como su asesora.