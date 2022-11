David Bisbal explica por qué estuvo a punto de no ser coach de 'La Voz'

David Bisbal fue uno de los cuatro coach de la primera edición de La Voz. El cantante de Almería participó en el programa en 2012 junto a Malú, Melendi y Rosario Flores.

Los cuatro han vuelto este viernes al talent musical para celebrar el décimo aniversario y echar una mano en el Asalto Final a los coach de esta edición.

El almeriense se ha sentado junto a su amigo y compañero Luis Fonsi y, durante la presentación de sus candidatos, aprovechó para hacer una confesión. Estuvo a punto de rechazar la participación en La Voz como coach.

"Yo había participado en un programa de televisión, de talentos, como concursante. Me parecía prematuro venir como coach a dar consejos a unas personas que también tenían un sueño musical y querían de alguna manera conseguirlo", ha contado el cantante, haciendo referencia a la primera edición de Operación Triunfo, emitida entre 2001 y 2002. "Gracias a Dios que no tomé la decisión porque me he encontrado gente maravillosa".

Bisbal tiene muy claro qué es lo mejor de formar parte de este programa, del que seguirá formando parte en 2023. "Lo más bonito de todo ha sido el privilegio de estar en primera fila y descubrir el talento que viene con tantas ganas. Al final nos van a representar en nuestra industria musical y esto es maravilloso".

Desde La Voz 1, David Bisbal ha participado en otra edición de La Voz España (2013), dos ediciones de La Voz México (2013 y 2022), siete ediciones de La Voz Kids y un de La Voz Senior (2019). Además es uno de los coaches confirmados de La Voz Kids 2023.