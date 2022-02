David Fernández, concursante de ‘Tu cara me suena’: su edad, sus verdaderos estudios y su paso por Eurovisión como Chikilicuatre

David Fernández, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

La actuación de Rodolfo Chikilicuatre en Eurovisión llevó a David Fernández a lo más alto. En la novena edición de Tu cara me suena pondrá a prueba sus dotes de interpretación y demostrará al público si está a la altura de cada reto.

David Fernández nació en Igualada (Barcelona) el 24 de junio de 1970 (51 años). Es humorista, actor, cantante y doblador de cine. Muchos piensan que su extensa experiencia en el mundo de espectáculo puede ser una gran ventaja para convertirse en el próximo ganador de Tu cara me suena, aunque él ya ha revelado que su "máxima aspiración es no quedar el último".

Sea cual sea su recorrido por el programa, lo que sí sabemos es la gran pasión de David Fernández por la interpretación y la comedia. En los inicios de su carrera, formó parte de la compañía de teatro catalana La Cubana.

Una de las primeras personas en fijarse en él y en tenderle la mano fue Andreu Buenafuente. En 2002, comenzó a trabajar para la productora El Terrat y para el show Una Altra Cosa, emitido en la televisión catalana.

Aunque siempre ha interpretado a otros personajes famosos, en Buenafuente creó sus propios personajes como Rodolfo Chikilicuatre, El Gilipollas, El Extremeño que quería ser vasco o Narcís Reyerta. Sin embargo, unos años más tarde decidió abandonar este programa para participar en el reparto de la serie Pelotas. También ha formado parte de Crackovia(TV3), Señoras que… (Neox), Aida (Telecinco), Frikilikis (Cuatro), entre otros.

Su paso por Eurovisión, un antes y un después en su carrera

Uno de los momentos que ha marcado un antes y un después en la trayectoria profesional de David Fernández fue, sin duda, su paso por Eurovisión para representar a España. No hay nadie que pueda olvidar su actuación en 2008 en Belgrado (Serbia) y la letra de la canción.

Interpretando a su personaje Rodolfo Chikilicuatre con el tema Baila El Chiki Ciki, logró quedar en el puesto 16 (con 55 puntos) de un total de 25. Además, una de las bailarinas que le acompañó fue su gran amiga Silvia Abril.

La popularidad de Rodolfo Chikilicuatre alcanzó niveles tan extremos que fue el propio David Fernández quien decidió enterrar para siempre al personaje. En una entrevista en Acelobert reconoció que se lo pasó muy bien, pero fue muy cansado. “La televisión suele quemar el personaje hasta el infinito y más allá. Yo no quería que pasase esto. Cuando empiezo a no pasarlo bien con un personaje o con un trabajo, pues lo dejo. Prefiero ganar menos dinero, pero ser más feliz”, declaró.

Sus verdaderos estudios

Un dato curioso sobre David Fernández es que trabajaba con su padre en la joyería, que era el negocio familiar. Por ello, comenzó estudiando joyería industrial. Sin embargo, tras la mili, se dio cuenta de que su verdadera pasión era la interpretación y no quiso perder el tiempo. Fue ahí cuando se apuntó a la Escuela de Nancy Tuñón.

Su “desastre” en los fogones

David Fernández formó parte del casting de la quinta edición de Masterchef Celebrity, No sabemos si fue mala suerte o si realmente la cocina no es lo suyo, pero fue el primer famoso expulsado. Se marchó de los fogones con pena, aunque contento por la experiencia y explicó que tenía que aprender a manejar la tensión.

También hemos visto al humorista en otros programas como Me resbala. Y no solo eso, estuvo en Tu cara me suena como invitado hasta en tres ocasiones. En ellas, ha imitado a Bimba Bosé, a José Feliciano y a Milli Vanilli.