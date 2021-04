David Summers revela qué hacían Hombres G con la ropa interior que les lanzaban las fans al escenario

David Summers ha acudido al plató de El Hormiguero para hablar de sus más de 40 años de trayectoria al frente de Hombres G, probablemente la banda de pop rock español más famosa de todos los tiempos.

Nada más entrar en el plató, el músico de 57 años le regaló a Pablo Motos el libro Hombres G. Nunca hemos sido los guapos del barrio, con una cariñosa dedicatoria: "Para mi amigo Pablo, con cariño, ésta es tu historia también".

Summers, que tiene intención de seguir sobre los escenarios hasta que la salud se lo permita, confesaba divertido que su padre no lo imaginaba con 60 años cantando Sufre Mamón: "Estoy a puntito, pero fíjate, yo a mi ex mujer le decía que no me dejara salir al escenario con 50 años a cantar Sufre mamón. Y el día que cumplí 50 años toqué en Valencia y lo dije por el micro: 'Me había prometido a mí mismo que no iba a hacer esto, pero voy a cantar Sufre mamón".

¿Qué hacían con la ropa interior de las fans?

Durante sus años de máximo esplendor, Hombres G tenía una gran legión de fans femeninas que enloquecían cada vez que salían al escenario. Era habitual en esa época lanzar ropa interior al escenario de los artistas de este tipo, por lo que la banda acumulaba grandes cantidades de lencería tras cada concierto.

Pablo Motos ha querido saber qué ocurría con toda esa ropa interior, a lo que David Summers se ha mostrado tajante: "La guardábamos, te lo juro". El cantante ha explicado que Francis, un gran amigo y uno de los backliners de Hombres G, era quién recogía toda esa lencería: "Se dedicaba a recoger todos los sujetadores y bragas y teníamos un 'flight case' lleno de ropa interior. Porque en cada concierto eran 300 o 400 sujetadores y qué íbamos a hacer, ¿tirarlos a la basura? Entonces Francis los iba guardando y al final de la gira en el último bolo nos echaba todos los sujetadores a la vez".

La historia real de Marta tiene un marcapasos

En la sección de Trancas y Barrancas le han preguntado a Summers cuál es la leyenda urbana más surrealista que ha escuchado acerca de su persona. Tras pensarlo unos segundos, ha explicado que sin duda la leyenda más extraña era la historia que se escondía tras el significado de la canción de Marta tiene un marcapasos, uno de los temas más icónicos de Hombres G: "Decían que si yo había dejado embarazada a una chica y había tenido un aborto... Que si era una tía que se metía tanto que no se, cosas muy surrealista".

¿Y cuál es la historia real de esta canción? "La historia no la sé ni yo", ríe David, y añade "en aquella época estaba mi padre haciendo chistes sobre La Pasionaria. Y La Pasionaria tenía un marcapasos. Entonces mi padre hacía un chiste sobre no se qué del marcapasos de La Pasionaria. Y por aquellas fechas se estrenó también Alien, que le salía el bicho del pecho. Entonces hice ahí una relación absurda. Yo creo que es la canción más surrealista que he hecho en mi vida y la tengo que cantar todos los días por cojones".