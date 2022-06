El día que pillaron a Paula Gonu viendo porno

Paula Gonu ha venido al programa Las Uñas a que Sindy Takanashi la entreviste “si tiene huevos”, así lo ha recordado la presentadora sacando el mensaje que la influencer le puso cuando esta le propuso la entrevista.

Y claro que los ha tenido. Uno de los temas que ha salido durante la charla entre ambas han sido preferencias sexuales en la cama, tema que ha derivado a la vez que pillaron a Paula Gonu viendo porno por internet.

La influencer no se ha escondido y ha sido sincera. Ha contado que, al igual que muchas otras personas, ve porno, pero la vez que la pillaron no lo estaba viendo “por el motivo por el que se ve el porno”, así lo ha explicado ella.

La creadora de contenido le ha contado a Sandy que buscó por internet a una actriz porno que había acudido a una entrevista de La Resistencia, y sin querer publicó uno de sus vídeos en sus redes sociales, creando un revuelo entre sus seguidores.

“Para una vez que veo porno para no masturbarme van y me pillan”, le dice la entrevistadora, a lo que Gonu no ha dudado en reconocer que así fue. A raíz de la polémica en redes tuvo que explicar qué es lo que había sucedido, pero todo se quedó en una incómoda anécdota.