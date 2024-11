Ariana Grande protagoniza 'Wicked': sus operaciones, su novio Ethan Slater, su origen y su cambio físico

Te interesa Cinco canciones para celebrar el 31 cumpleaños de Ariana Grande

Ariana Grande, cantante y actriz de gran prestigio a nivel internacional, regresa a las salas de cine con uno de los papeles más importantes de su carrera como intérprete: da vida a Glinda Upland en Wicked, estrenada este 22 de noviembre.

La estadounidense nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón (Florida). A sus 31 años, cuenta en su haber con éxitos musicales como Side To Side, Problem o 7 Rings, así como apariciones en obras audiovisuales como la serie Victorious (2010-2013) o la película Don't Look Up (2021).

Grande es hija de dos estadounidenses: su madre Joan Grande, directora ejecutiva de Brooklyn (Nueva York), y su padre Edward Butera, diseñador gráfico de Maplewood (Nueva Jersey). Sin embargo, la artista tiene ascendencia italiana, y ella misma se ha definido como una italoestadounidense con raíces sicilianas y abruzenses.

Los inicios de Ariana Grande con 'Victorious'

Ariana Grande saltó a la fama por su aparición en la serie de televisión Victorious, donde interpretaba al personaje de Cat Valentine. Según declaró en junio en el pódcast Podcrushed, su recuerdo general de la experiencia es positivo, y lo recuerda como un sueño cumplido.

"Tenía 14 años y viajé a un casting con Liz Gillies, y todos estábamos muy emocionados. Nos dieron el papel y fue la mejor noticia que podíamos escuchar", aseguró la cantante. "Éramos jóvenes intérpretes que queríamos hacer esto, y lo conseguimos. Nos sentimos muy privilegiados de haber podido dar vida a esos papeles y de formar parte de algo que fue tan especial para muchos jóvenes", añadió.

Aun así, Grande confesó que está "reprocesando" su relación con la serie después de todos estos años, "si eso tiene sentido", comenta. Y añade: "Creo que todo sucedió muy rápido y ahora, al recordar algunos vídeos, pienso: 'Joder, ¿en serio? Mierda'...".

Ariana Grande en 2011 | Getty Images

La relación de Ariana Grande con Ethan Slater

En julio de 2023, TMZ reveló que Ariana Grande mantenía una relación con el coprotagonista de Wicked, Ethan Slater, una noticia que surgió poco después de que se hiciera pública su divorcio con Dalton Gomez. Según Us Weekly, el romance entre ambos actores comenzó después de que él pusiera fin a su matrimonio con Lilly Jay, su novia de secundaria.

Una fuente dijo: "Ariana y Ethan están saliendo. Sin embargo, las cosas son bastante nuevas. Ariana y Dalton se separaron en enero y Ethan está separado de su esposa. Ariana y Ethan comenzaron a verse recientemente, pero se están divirtiendo mucho y disfrutan de la compañía del otro".

Ariana Grande y Ethan Slater en la premiere de 'Wicked' en Nueva York | Getty Images

Recientemente, en una entrevista con Vanity Fair sobre Wicked, Ariana Grande habló sobre su pareja: "Nadie en este mundo se esfuerza más por estar ahí para la gente a la que quiere y por la que se preocupa. No hay nadie en esta tierra con mejor corazón, y eso es algo que ningún tabloide de mierda puede reescribir en la vida real".

Las operaciones estéticas de Ariana Grande

Con motivo de la promoción de Wicked, Grande se dejó interrogar sobre sus operaciones estéticas por Cynthia Erivo, coprotagonista de la precuela de El mago de Oz, en una entrevista para Vanity Fair.

En cuanto a sus supuestas operaciones, la cantante fue muy clara, y la máquina que lo contrastaba le dio la razón. "¿Alguna vez te hiciste alguna operación para sentirte más popular?", le preguntó Erivo. "¿En mi cara? Dios mío", reaccionó la artista. Acto seguido, comenzó a negar todas las cirugías que su compañera le exponía: la de la nariz, la del pecho, el lifting en la cara... "No todavía, estoy abierta", se sinceró Ariana Grande.

La actriz y cantante también desmintió que se haya sometido a la técnica del fox eye (realzar la mirada con hilos tensores). "Lo descubrí a través de personas que pensaban que me había lo había hecho, y les di las gracias", argumentó. "¿Y un implante de mentón?", le cuestionó Erivo. "¿Cómo se hace eso?", le contestó Ariana. "Me he puesto rellenos en varios lugares con bótox, pero dejé de usarlo hace como cuatro años. Y hasta ahí llegué", explicó molesta.

Ariana Grande en la Met Gala 2024 | GTRES

Por ello, Grande aprovechó el cuestionario para lanzar un mensaje reivindicativo: "En pleno apoyo de todas las personas que se hacen estas cosas, todo lo que haga que las mujeres y los hombres y las personas que no se conforman con su género se sientan hermosas debería estar permitido. ¿Por qué nos importa?".