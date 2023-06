La disparatada imitación de Susi Caramelo y Silvia Abril de Elton John y RuPaul en 'Tu cara me suena'

Don't Go Breakin' My Heart

Susi Caramelo y Silvia Abril se convirtieron en Elton John y RuPaul en la gala 11 de Tu cara me suena. La primera tuvo que llamar a una amiga para cantar a dúo la canción Don't Go Breakin' My Hearty no se le ocurrió otra opción mejor que la cómica, que ya estuvo en la cuarta edición del programa.

Las dos cómicas dejaron a un lado la imitación y la voz para apostar por las risas. "Desde José Luis Moreno y Monchito no se ha visto una actuación mejor", dijo Manel Fuentes cuando terminaron el show.

"Silvia Abril tiene que estar todas las temporadas aquí", añadió Chenoa, que aseguró que se le echa de menos en el programa. "Haberte traído a Silvia Abril te va a dar puntos", añadióLolita.

Al final no sumó tantos puntos. Susi Caramelo terminó como última de la gala, empatada con Agustín Jiménez,ya que solo recibió cuatro puntos del jurado —cuatro de Àngel Llàcer y Carlos Latre y cinco, de Chenoa y Lolita—y 9 del público. El resultado no fue favorable y eso le pasó factura en la clasificación general. Susi Caramelo sigue de octava con 123 puntos, pero Agustín Jiménez se le acerca peligrosamente con 114.

En el siguiente programa Susi Caramelo será Peppa Pig y, teniendo en cuenta el éxito de su actuación cuando imitó a Los Muppets, promete dar mucho juego. ¡Los muñecos son lo suyo!