La divertida confusión de Josie en 'Tu cara me suena': "Yo sé que no estoy a nivel bucal"

Josie se echa a temblar en cada gala de Tu cara me suenacuando sale el pulsador. El experto en moda solo le pide una cosa: un artista colorido y con looks de infarto. Quiere vestidazos que poder lucir, sobre todo después de haber sido Amaia Montero con vaqueros de tiro bajo en la gala 10 y Daddy Yankee, de total black en la gala 11.

El concursante aprovechó el comodín del Te lo robo, en el que cayó al apretar el pulsador, para elegir a la artista más glamouroso de la próxima gala. Esa ha sido Celine Dion, que le arrebató a Miriam Rodríguez que deberá ser Kurt Cobain en el programa 12.

"¡Necesito un vestido de Alta Costura!", exclamó Josie, que protagonizó una divertida confusión lingüística antes de pronunciar su decisión. "Yo sé que no estoy a nivel bucal, pero sí espiritual", añadió provocando las risas de sus compañeros.

Y siguió con su discurso: "Espiritualmente creo que lo voy a calcar, bucalmente no, pero creo que quiero Celine Dion porque necesito que me saquen ya estos looks. Me merezco a Celine porque no puedo más".

Josie le pidió disculpas a Miriam, que estaba ilusionada con la imitación, y Silvia Abril, invitada al programa por Susi Caramelo, le quitó hierro al asunto. "A nivel bucal esto es imperdonable", dijo la cómica, a lo que Manel Fuentes añadió: "A nivel bucal igual no lo hace muy bien, pero a nivel nasal..."

"Es verdad, yo tengo su napia y necesito un vestido de alta costura ya", añadió feliz. "¡Lo voy a conseguir!".