El divertido gesto de Lady Gaga con Al Pacino en la presentación de 'House of Gucci' // GTRES

La presentación de la película House of Gucci , de Ridley Scott, ha demostrado la buena relación que existe entre sus protagonistas. Durante su estreno en Nueva York, la cantante Lady Gaga protagonizó uno de los momentos de la noche, después de tener un divertido gesto con su compañero Al Pacino .

La participación de Lady Gaga en el esperado filme House of Gucci está dando mucho que hablar durante las últimas semanas. Esta actuación no solo supone la vuelta de la cantante a la gran pantalla, tras su exitoso paso por A Star Is Born, donde consiguió una nominación al Óscar, sino también un importante paso en la carrera como actriz de la artista estadounidense.

House of Gucci, que llegará el próximo 26 de noviembre, cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, nieto heredero del fundador de la famosa marca de lujo italiana. Su exesposa, Patrizia Reggiani, a la que Lady Gaga dará vida en la ficción, ordenó su asesinato para recibir su parte de la herencia.

El gesto que demuestra la buena relación que hay en el set de 'House of Gucci'

La intérprete de Bad Romance se ha involucrado mucho en su papel de esta 'viuda negra' a la italiana en la nueva película de Ridley Scott, donde comparte escena con actores de la talla de Adam Driver, Jared Leto o Al Pacino. De hecho, el buen ambiente en el set de rodaje ha hecho que los actores creen una gran conexión entre ellos y se hayan vuelto grandes amigos tras finalizar la película.

Elenco de 'House of Gucci' // GTRES

Durante estas últimas semanas, el elenco de House of Gucci ha estado de gira presentando la película a nivel internacional. Sin embargo, ahora, en su regreso a Nueva York para el esperado estreno de la película, Lady Gaga ha protagonizado un divertido momento junto a Al Pacino, que ha sido recogido por las miles de cámaras presentes.

Ha ocurrido durante el paseo en la alfombra roja, cuando el equipo posaba ante los fotógrafos. En ese momento, uno de ellos pidió al veterano actor que se retirara las gafas de sol mientras le fotografiaban.

Fue entonces cuando la cantante salió en su defensa ante los comentarios del fotógrafo, bromeando. "¡No le digas eso! Es Al Pacino", dijo, despertando las risas de todos los asistentes y permitiendo que el actor pudiera volver a ponerse este complemento. "Gracias", bromeó Gaga.