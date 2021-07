Jared Leto, completamente irreconocible junto a Lady Gaga en el tráiler de House Of Gucci

House Of Gucci, una de las películas más esperadas del año, acaba de lanzar su primer tráiler oficial. En el avance vemos al reparto con unas conseguidas caracterizaciones de sus personajes.

De esta manera vemos a Lady Gaga como Patizia Reggiani, Adam Driver como Maurizio Gucci, Al Pacino dando vida a Aldo Gucci, y Jeremy Irons haciendo lo propio interpretando a Rodolfo Gucci.

Pero sin duda, la gran sorpresa ha sido Jared Leto, quien da vida al ambicioso primo de Maurizio, Paolo Gucci. Calvo, regordete y aparentando muchas más edad, es prácticamente imposible vislumbrar la imponente figura de Leto tras la magnífica caracterización de Paolo.

La película, dirigida por Ridley Scott, está basada en la novela The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sarah G. Forden y narra la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver) a manos de un sicario enviado por su exmujer, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

El film se empezó a rodar en Italia en febrero de 2021 y su estreno en cines está previsto para noviembre de este mismo año. Para amenizar la larga espera, ya podemos disfrutar del primer tráiler oficial en el que vemos a los protagonistas en acción.

Además, la productora de la película, Metro-Goldwyn-Mayer, ha lanzado los primeros carteles promocionales en los que se ven a sus cinco protagonistas por separado.