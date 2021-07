¡Noche de infarto en Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos! Si todavía nos estábamos reponiendo de las sorpresas que nos dejó la gala anterior, el programa ha vuelto a romper todos los esquemas desvelando las identidades de Perro y Flamenco, donde se encontraban nada más y nada menos que José Manuel Calderón y Mar Flores.

Antes de desenmascararse, el exjugador de la NBA José Manuel Calderón inauguraba la noche interpretando Bailando, de Enrique Iglesias, bajo su máscara habitual de Perro.

La segunda máscara en hacerlo ha sido Flamenco, que nos ha dejado boquiabiertos con su versión de Sweet Dreams de Eurythmics. Le han seguido las actuaciones de Monstruita y Plátano y ha llegado el momento de las votaciones, donde los investigadores —acompañados de Nuria Roca como invitada— han decidido que Perro debía revelar su identidad.

Tras este primer desenmascaramiento, llegaba el Duelo Final con el enfrentamiento entre Flamenco, que ha escogido Saturday Night de Whigfield; Monstruita, que ha optado por Sonrisa de Ana Torroja; y Plátano que ha interpretado That's What I Like de Bruno Mars.

Finalmente, Flamenco ha tenido que quitarse la máscara en esta sexta gala revelando a Mar Flores. ¡Menudo momentazo!

Seis máscaras aún por descubrir

Cocodrilo, Erizo, Dragona, Huevo, Monstruita y Plátano son las ocho máscaras que todavía quedan por descubrir tras revelar las identidades de Perro y Flamenco.

Y teniendo en cuenta las galas anteriores, no podemos prever qué personajes se encuentran bajo estas máscaras... ¡Porque hemos tenido de todo!

La quinta gala reveló la identidad de Medusa y Rana, donde se encontraban nada más y nada menos que la ex Spice Girl Mel B y el periodista deportivo Josep Pedrerol.

Unos desenmascaramientos que estuvieron a la altura de la gala anterior, donde Paloma San Basilio y Eva Hache se dejaron ver bajo las máscaras de Ángel y Cactus.

La tercera nos rompió cualquier esquema descubriendo a Esperanza Aguirre bajo la máscara de Mariposa. ¡Ningún investigador cayó en que podría ser ella!

Ocurrió algo similar cuando Gatita desveló su identidad. En la segunda gala se descubrió que bajo la máscara estaba Isabel Preysler. También fue una sorpresa el primer desenmascaramiento: La Toya Jackson era Menina.