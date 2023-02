Eduardo Navarrete revela todas las cirugías estéticas que se ha hecho: "Del cuello para abajo, todo entero"

Eduardo Navarrete ha visitado el plató de El Hormiguero para hablar de la nueva colección que va a presentar en la edición número 77 de las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week que arranca en Madrid el próximo 15 de febrero.

Pero además de presentar su nuevo proyecto, ha hablado de diversos temas con Pablo Motos. Uno de ellos, introducido por el presentador, ha sido el de la cirugía estética.

"¿Cuántas operaciones de estética llevas?, le ha preguntado Motos sin tapujos. Con la misma sinceridad, Navarrete no ha dudado en relatarlas: "Operaciones, operaciones como tal, me hice los ojos porque yo llevaba gafas, porque quería llevar gafas. Hasta que después de muchos años me cansé".

"Luego me hice la bichectomía. Esto es que te abren por dentro y te quitan la bola de grasa que tiene el pómulo. Y ya que estaba yo aquí en el quirófano dije 'tengo una bolita aquí de grasa' [señalándose el cuello] y la cirujana me abrió, me quitó la bola de grasa y me hizo un pequeño aciago que ahora tengo que corregir, pero bueno", ha continuado, explicando que intervenciones se ha hecho en el rostro.

"Y luego ya de cuello para abajo el cuerpo entero", continúa explicando entre risas. A continuación, Eduardo se ha puesto en pie y ha dicho "esto lo tengo que enseñar, que mi dinerito me ha costado".

Quitándose la camisa y dejando su torso al descubierto, el diseñador ha afirmado: "Esto es lo más caro que tengo en mi armario". "Esto es comprado", ha continuado señalándose las abdominales: "a mí me han puesto la barriga en el culo. Te quitan toda la grasa, la pasan por una licuadora, un centrifugado, y te la ponen en otro sitio".

En este sentido, Navarrete ha explicado que también le extrajeron grasa de la espalda para implantársela en la parte superior de los pectorales, en los bíceps y en los tríceps.

También ha querido dejar claro que hay que ir a un buen cirujano para hacer este tipo de tratamientos, y lo dolorosa y pesada que es la recuperación: "Yo de repente me vi un mes chorreando sangre por todas las partes de mi cuerpo... Mi amiga Candelita, que está aquí, me tenía que mover, me tenía sentar... Pero te digo una cosa, a mí, Miguel Fernández Calderón, que es mi doctor, me ha cambiado la vida y lo volvería a hacer una y mil veces".

Por otro lado, sin entrar en quirófano, el diseñador no ha tenido reparos en explicar que otros tratamientos de medicina estética se ha realizado: "Rinomodelación, masculinización, pómulo, Botox, vitamina, Dermapen... Todo lo que te imaginas".