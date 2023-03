Quién es Griffin, el hijo con TEA de Brendan Fraser al que le dedicó un mensaje especial en los Oscar

"Te quiero, Griffy". Fue el mensaje que Brendan Fraser dedicó a su hijo mayor, Griffin Arthur Fraser, al recoger el premio Oscar a Mejor actor por La Ballena.

El intérprete de 54 años recibió la estatuilla dorada por dar vida a un solitario profesor con obesidad severa en la última película de Darren Aronofsky, que ha supuesto su regreso al cine tras años en la sombra.

Brendan Fraser se alejó de la gran pantalla a principio de los 2000, una época en la que se enfrentó a duros episodios: fue víctima de acoso sexual, se separó de su primera mujer, Afton Smith, y perdió a su madre tras haberse enfrentado al cáncer. Además, en 2004, su hijo Griffin fue diagnosticado de TEA (Trastorno de Espectro Autista).

El joven, de ahora 20 años, tenía solo dos cuando recibió el diagnóstico y Fraser reconoce que supuso un duro golpe para él, que además en ese momento acaba de ser víctima de abuso sexual por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Brendan Fraser tardó muchos años en contarlo.

Los sentimientos de culpa de Brendan Fraser

"Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses me quedé contrariado. La primera reacción que tuve fue '¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?'. Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba 'Esto no está bien", contó el actor recientemente en una entrevista con Howard Stern.

Fraser reconoce que se echó la culpa del diagnóstico y llegó a pensar que su hijo tenía TEA por las decisiones que había tomado durante años con su cuerpo: "Me culpé a mí mismo. Pensaba ‘¿Son mis genes? ¿Es por la hierba que fumé en la universidad?’. Es como tratar de obtener una respuesta directa de un Leprechaun".

Al protagonista de La Ballena no le fue fácil aceptar la explicación de los profesionales, que le decían que el autismo se da "por razones desconocidas", pero ahora ha conseguido hacerlo y disfrutar de su hijo sin sentimientos de culpa. "Este niño tiene la mayor alegría que he visto jamás, y resulta que es mi hijo. Quiero saber qué piensa, que es tan increíblemente divertido durante todo el día, siempre se parte de risa. Le encanta ir de paseo en coche, no importa a dónde lo lleves”, añadió en la entrevista.

Fraser asegura que su hijo "posee un efecto curativo sobre la gente que conoce" y defiende que "suaviza la rugosidad de las personas y acentúa su sentido de la compasión". "Cuando están a su alrededor, no se anteponen a él”, contó años antes en una charla con GQ.

Griffin, su inspiración para 'La Ballena'

Brendan Fraser se emociona al hablar de su hijo, a quien le dedicó una mención especial en los Oscar por su influencia en La Ballena.

Según contó el actor, fue su hijo mayor quien le inspiró en hacer la película. “Es autista. Acaba de cumplir 20 años. Es un niño grande. Mide un metro noventa y cinco. Tiene manos y pies grandes, un cuerpo grande. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad”, contó en la revista GQ sobre su primogénito.

Griffin recibió el mensaje de su padre desde casa, ya que el joven prefirió no acudir a la gala de premios y mantenerse en segundo plano. Sí lo hicieron sus hermanos Holden Fraser y Leland Fraser, de 28 y 16 años respectivamente, que posaron con sus padres en la alfombra roja.