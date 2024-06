La estafa de 700.000 euros que una mujer ha sufrido por un falso Keanu Reeves

Cada vez son más habituales las estafas a personas que inician conversaciones e, incluso, relaciones a través de la pantalla. Y muchas veces los estafadores consiguen engatusar a las víctimas bajo rostros conocidos.

Esta vez ha sido una fan de Keanu Reeves quien ha sufrido un engaño por el que ha entregado 700.000 euros. El falso actor y músico canadiense consiguió usurparle a una mujer de Barcelona gran parte de sus ahorros.

Una relación por redes

La fan incondicional de Reeves comenzó a ser engañada cuando decidió mandarle un mensaje a su ídolo a través de TikTok: "Eres un tío humilde que le encanta el rock y las motos".

El presunto protagonista de Matrix comenzó a ponerse en contacto con ella a través de Telegram, e incluso la llamó. "No me podía creer que me llamase, pero la voz era la suya, igual que en sus películas", ha expresado la víctima.

De la confianza al engaño

El falso Reeves se ganó la confianza de la mujer, quien se empezó a enamorar de él, y comenzó a pedirle dinero: primero con la excusa de que necesitaba a alguien que le enviara dinero a su abogado en Europa, y de ahí pasó a otras peticiones como 650 mil euros para un jet privado y 5 mil para un ordenador.

La víctima hizo finalmente hasta 16 transferencias de alto importe, y hasta le pidió un préstamo a su madre y otro al banco, los cuales no sabe cómo va a poder devolver ahora. Además, vendió propiedades para poder realizar los pagos.

La catalana se dio cuenta de la estafa cuando Keanu Reeves no apareció en el aeropuerto, y denunció el caso a la Policía.